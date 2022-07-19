波洛西8月訪台？學者認成行機率高 是否突破看法不一

英國金融時報報導，美國聯邦眾議長波洛西（Nancy Pelosi）計畫8月訪台。外交部發言人歐江安回應表示，外交部沒有接獲相關訊息。政大國際關係研究中心研究員嚴震生和中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛都推測，波洛西此次成行機率高，但對此行意義看法不一。

嚴震生認為，波洛西來台「沒有突破」，僅是延續美國鞏固台灣民意、對台軍售手法；王智盛則看好台灣與美國互動層級持續上升，有助於台灣提升國際影響力。

嚴震生表示，以美國國內政局來看，波洛西是民主黨籍議長，但在今年11月美國眾議院改選後，民主黨預估會變為少數，也就是波洛西會卸下議長職位，按慣例會成為少數黨領袖，不過以波洛西資歷和年紀來說，很有可能不願當陽春議員，政治生涯跟影響力都會大減。

所以，他認為，波洛西來訪台，未來給台灣的實質影響「不算有突破」，但也因波洛西的政治「前景」可能受阻，中國就不會有太強的反對力道，成行機率也增加。

嚴震生也分析，暑期本來就是國會議員出訪時機，波洛西「反中」色彩明顯，雖是高層級議長，但也非政府官員，適合作為美國總統拜登政府用以鞏固台灣及亞太地區盟國「抗中」民心的角色；且現正訪台的美國國防部前部長艾思博前腳剛來宣傳美國對台軍售，波洛西就傳出訪台，這也很符合美國對台灣「一面安撫台灣、一面賣武器」的一貫策略，他認為雖是25年來美國眾議長再次來台，但「民眾期待不用太高」。

王智盛則指出，波洛西4月就傳出要來，遭中國抗議後也確診，現在即使美中關係敏感，仍繼續提出計畫，就代表反中的波洛西個人意願強烈，想完成一種政治宣示。

王智盛指出，拜登和中國國家主席習近平7月底可能會進行視訊對話，如果中、美關係有一點緩衝，那波洛西可能遇到的中方壓力也會減少，有機會成行。

在對台影響方面，王智盛表示，波洛西是最高層級民意代表，現可說是美國政壇第3號政治人物，若能訪台，都會是台灣對外關係的重要突破，也是美國藉此向民主同盟國家，宣示加強合作的方式，且包括像日前副總統賴清德赴日弔唁，也是國際互動層級不斷上升的表現，台灣可以期待藉此在國際架構中，扮演更多重要角色。