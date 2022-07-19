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父見2女兒落入深水區 奮不顧身跳下水救人卻不幸溺斃

林奕華：選舉到了 民進黨與建商又開始唱雙簧？

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
文化部積極性紓困作業須知中確有可由「本部首長」專案核定的條文，立法院教育及文化委員會召委林奕華認為，此舉有如把預算變成部長私房錢。圖／聯合報系資料照片
文化部積極性紓困作業須知中確有可由「本部首長」專案核定的條文，立法院教育及文化委員會召委林奕華認為，此舉有如把預算變成部長私房錢。圖／聯合報系資料照片

工料雙漲及政府嚴厲打房，市場接連傳出建商倒閉、跳票的消息。台北市不動產開發公會理事長陳勝宏稱「盼中央高抬貴手，否則恐將迎來一波建商倒閉未爆彈。」國民黨立委林奕華說，陳勝宏為民進黨派系「綠色友誼連線」領袖，妻子是前綠委薛凌、兒子是現任民進黨立委兼中常委何志偉。陳勝宏為求綠營年底勝選，故意營造政府打房有成、建商難為的假象，根本就是與政府唱雙簧、配合演出。

林奕華今天表示，媒體與建商聯手營造出民進黨政府打房有成，建商入不敷出的假象。然而事實真的是這樣嗎？根據各項資料顯示，民進黨執政以來，房價依然漲不停，房價所得比節節攀升，民眾叫苦連天！蓋房的工人也沒有從房市紅利獲得好處，反而是建商、投資客賺飽飽。

林奕華說，更可悲的是，連政府捐助成立的「住都中心」（國家住宅及都市更新中心），也都加入炒房行列。用極低的價格於全國各地購入所謂的社宅用地，但實際上，許多在精華區內的社宅用地，最後並不是興建社宅，反而是興建住商混合大樓，以化整為零的方式高價出售。

林奕華說，建商在房地產呼風喚雨、吃銀吃銅近20年，造成年輕人買不起房。少數買得起房的，也因為必須負擔高額的房貸，造成不婚、不生、也不養的慘況。建商豈會因為幾個政府「研議中」的政策就輕易倒下？居住正義就得以實現？

林奕華說，她主張一屋輕稅，多屋重稅，首購折半升息，多管齊下，協助無殼族購入第一屋。而不是只是在選舉期間高喊居住正義騙騙選票。奉勸政府，與其花費心思搞小動作，不如拿出具體可靠的平抑房價政策，讓房價回到合理價格，讓民眾不但買得起房子，也沒有動機囤房。否則居住正義也淪為另一個被民進黨弄臭、弄髒的口號。

民進黨 林奕華 居住正義

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