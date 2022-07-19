歐盟駐陸大使提和平統一 外交部：台灣主權屬台灣人民

歐盟駐中國大使Jorge Toledo日前接受外媒採訪，被問到歐盟如何應對中國攻擊台灣問題時，Jorge Toledo表示，歐盟不捍衛台灣獨立，而是支持和平統一，並強調認為中國只有一個。對此外交部回應表示，中華民國台灣是主權獨立國家，台灣的主權只屬於全體台灣人民，也只有台灣人民才能決定台灣的未來。

外交部發言人歐江安指出，對於Jorge Toledo日前受媒體訪問發表的談話，外交部重申，我國與中華人民共和國互不隸屬，我國國家主權不容矮化、侵犯或併吞，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，這是長久的客觀事實，也是國際公認的現狀。

歐江安表示，中華人民共和國沒有一天統治過台灣，自然無權在國際間代表台灣，只有民選的台灣政府，才有資格在國際間代表台灣人民。

歐江安也強調，我國與歐盟共享自由、民主、人權的共享價值，且台灣國際戰略地位重要，在全球供應鏈補給、第一島鏈抵抗威權政體擴張，均扮演不可或缺的角色。

我國會持續積極與歐盟等理念相近夥伴在多元領域緊密合作，加強互利互惠的實質夥伴友好關係，台灣未來將繼續共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，以及自由、開放的印太地區。