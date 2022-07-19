恩恩案高雄也有 議員批中央雙標「很噁心」

新北市「恩恩案」尚未平息，高市議員邱于軒指出，高雄市元月份也曾發生一名男子在隔離期間失聯，家屬呼叫救護車等待88分鐘送醫案件，另有家屬陳情疑似在市立醫院院內感染導致死亡案，至今仍真相不明，「高雄人的命也是命，中央雙標真的很噁心」。

議員邱于軒指出，今年元月與議員李雅靜接獲家屬投訴，鳳山區侯姓男子從日本返台，在隔離期滿前夕卻突然失聯，家屬通報請求協助，卻因公務部門繁瑣流程，竟歷時近1.5小時才抵達現場救護，就醫不及死亡；衛生局宣稱確實按照中央頒布的SOP執行作業。

邱于軒說，近日看見恩恩案吸引社會關注，讓她不禁想起這起投訴案的家人也承受同樣的煎熬，另有一起在市立醫院爆發疑似院內感染導致染疫去世的家屬投訴媽媽因膽囊炎住院，卻是走進去躺著出來。

近日家屬跟她說「是否作法不夠激烈，聲音不夠大才會讓媽媽走得不明不白」、「恩恩爸要消失的81分鐘，我們則要負壓隔離病房的192小時」，質疑為何前總統夫人吳淑珍確診住院及恩恩案都有市府或中央政府資源協助。

邱于軒說，高雄市的情形，可以說與新北的恩恩案非常類似，但卻沒有得到同等的關注，每個生命都是珍貴的，家屬無論如何都想要知道真相，中央指揮中心提供資源調查恩恩案，其他案件卻未能得到同等關注，應該比照辦理才公平。

李雅靜服務處指出，侯男家屬已採取法律途徑，目前雙方調解中。