連戰從鬼鬥關救回來 好久不見的連方瑀又現跡媒體

連家有兩位很特別的女性人物，方瑀和蔡依珊。即使思想比較開明的媒體記者，長期以來報導她們兩位女人的角色多半是連戰夫人、連勝文妻子。

近距離看方瑀，看得見她的貴氣，那分貴氣往往與她身處的場域格格不入。在那個競爭激烈的年代，方瑀常被拿來跟陳萬水比較，在沒有事實查核的年代，方瑀被家暴的傳聞從來沒有斷過。以前跑新聞時聽方瑀稱連戰「戰哥」，我總覺得很不自在。

但從近距離看，也看到了方瑀對「戰哥」的愛不是裝的。如果說「以先生為生命的中心」是一個標準，方瑀可以拿到頂標。

連戰一直為深度近視所苦，近視一千多度，不戴眼鏡，完全看不到，連戰還沒退休前，方瑀幫連戰準備兩副眼鏡，平時戴薄的，演講、讀書報戴厚的。連戰退休後，視力退化很嚴重，雖動了手術，但視線模糊，讀書報十分吃力，讀報的事方瑀就攬下來。

方瑀向來對自己的文筆很有自信，「起初，我唸得期期艾艾，生澀且不流利，但我看見戰哥專注傾聽的神情，幾縷白髮在午後陽光下微微顫動，莫名的感動與溫柔湧上心頭」。

「他老了，我也老了」，方瑀筆下的連戰和互動，跟許許多多老夫老妻沒兩樣 。

身為連家的女人，蔡依珊的難跟方瑀不同，酸言酸語多半針對連勝文來，連勝文不好受，蔡依珊也不好受。蔡依珊說，她是誰的太太、誰的女兒、誰的媽媽，都是她的角色，「我的內心沒有糾結」。

別人看到蔡依珊總是風光的一面，連勝文罹癌、不到一年發生槍擊案，她跟所有的妻子一樣，衝擊一樣，慶幸一樣，慶幸先生繼續留在她的人生裡。

蔡依珊在連勝文身邊顯得小鳥依人，但她說自己的個性認真又搞笑。圖為蔡依珊日前為中華職棒開球。記者陳正興／攝影

站在塊頭大的先生旁邊，蔡依珊小女人印象鮮明。「其實，我跟鏡頭上不一樣，我很認真、也很搞笑。」

女人是很有智慧的生物，她們總是，一念即出，萬山無阻。