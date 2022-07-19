大新竹合併怎麼推？ 藍綠白各有看法

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聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
民眾黨新竹市長參選人高虹安今到新竹鐵道藝術村參加等家寶寶第一屆圓夢計畫頒獎典禮，於會後受訪。記者王駿杰／攝影
民眾黨新竹市長參選人高虹安今到新竹鐵道藝術村參加等家寶寶第一屆圓夢計畫頒獎典禮，於會後受訪。記者王駿杰／攝影

民進黨新竹市長參選人沈慧虹今接受廣播節目專訪，她說，當選市長後將持續推動大新竹合併升格與輕軌建設，讓新竹人有更多選擇；民眾黨新竹市長參選人高虹安則說，當選市長後會透過招商將人口達到法定門檻標準再推行合併升格；國民黨新竹市長參選人林耕仁則認為，合併升格需按部就班逐一推行。

林耕仁指出，行政區域畫分升格涉及到法律修改，財政分配合理性更是區域治理成功的關鍵，若要談合併，應該先開始強化縣市之間政府單位的溝通與互助，透過統合讓更多政策達成共識，再逐步開始談合併。

林耕仁說，很多市民對輕軌不是那麼有信心，畢竟中央就算通過輕軌計畫，市民也會面臨很長的工期與交通黑暗期困擾，因此，興建輕軌應該視為改善交通的其中一個方法，而不是解方。大眾運輸應該從小運量、中運量、大運量逐步去培養及連結，現有的公車系統使用率非常不理想，應該先著手進行改善，也比較實際。

高虹安指出，當選市長後會透過招商引資，將竹市打造成具吸引力的城市，吸引優秀人才落地生根，讓大新竹地區的人口早日達到升級直轄市125萬人口的門檻，再與新竹縣及地方充分溝通後正式向中央申請升格。

但大新竹的發展不能停滯，很多事不一定要升格才能做，高虹安說，民眾黨沒有政黨包袱，議題對了就能合作，她當選市長後會與竹縣府溝通，成立首長層級的「大新竹發展平台」，就新竹縣市的交通、教育、醫療、社福等公共議題進行合作。

另外，高虹安說，市府應仔細思考為何公車運輸會面臨停駛的命運，而不是在沒有縝密規畫下再去搞一個更燒錢的軌道運輸。竹市道路狹窄，輕軌施工期間交通黑暗期會非常嚴重，除非有完善配套措施，否則不宜貿然實施。

針對大新竹合併升格，沈慧虹說，新竹縣市在交通、環境、工安議題，時常產生轄管不清的狀況，透過大新竹合併升格、預算規模增加、區域規畫與事權統一，就能更有效率推動「就學、就醫、交通平權」，或透過大型建設帶動商業、人潮流動，讓大新竹更往前邁進。

沈慧虹說，新竹輕軌已經喊了30年，過去四任市長都沒辦法推動，直到她和林智堅市長通力合作，向中央積極爭取，目前可行性研究期末報告已送到中央，未來會盡全力讓輕軌在新竹實現。輕軌有準時、安全、舒適的特點，長者、小孩都能更輕易的在城市內移動，搭輕軌到園區上班也將成為可能，這些都是讓新竹市民除了汽車、機車外有更多的選擇權。

國民黨新竹市長參選人林耕仁今前往新竹市華夏金城拜訪。圖／林耕仁提供
國民黨新竹市長參選人林耕仁今前往新竹市華夏金城拜訪。圖／林耕仁提供
民進黨新竹市長參選人沈慧虹今接受廣播節目《新聞放鞭炮》專訪，她說，當選市長後將持續推動大新竹合併升格與輕軌建設，讓新竹人有更多選擇。記者王駿杰／翻攝
民進黨新竹市長參選人沈慧虹今接受廣播節目《新聞放鞭炮》專訪，她說，當選市長後將持續推動大新竹合併升格與輕軌建設，讓新竹人有更多選擇。記者王駿杰／翻攝

2022大選 新竹市長 高虹安 沈慧虹 林耕仁

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