大新竹合併怎麼推？ 藍綠白各有看法

民進黨新竹市長參選人沈慧虹今接受廣播節目專訪，她說，當選市長後將持續推動大新竹合併升格與輕軌建設，讓新竹人有更多選擇；民眾黨新竹市長參選人高虹安則說，當選市長後會透過招商將人口達到法定門檻標準再推行合併升格；國民黨新竹市長參選人林耕仁則認為，合併升格需按部就班逐一推行。

林耕仁指出，行政區域畫分升格涉及到法律修改，財政分配合理性更是區域治理成功的關鍵，若要談合併，應該先開始強化縣市之間政府單位的溝通與互助，透過統合讓更多政策達成共識，再逐步開始談合併。

林耕仁說，很多市民對輕軌不是那麼有信心，畢竟中央就算通過輕軌計畫，市民也會面臨很長的工期與交通黑暗期困擾，因此，興建輕軌應該視為改善交通的其中一個方法，而不是解方。大眾運輸應該從小運量、中運量、大運量逐步去培養及連結，現有的公車系統使用率非常不理想，應該先著手進行改善，也比較實際。

高虹安指出，當選市長後會透過招商引資，將竹市打造成具吸引力的城市，吸引優秀人才落地生根，讓大新竹地區的人口早日達到升級直轄市125萬人口的門檻，再與新竹縣及地方充分溝通後正式向中央申請升格。

但大新竹的發展不能停滯，很多事不一定要升格才能做，高虹安說，民眾黨沒有政黨包袱，議題對了就能合作，她當選市長後會與竹縣府溝通，成立首長層級的「大新竹發展平台」，就新竹縣市的交通、教育、醫療、社福等公共議題進行合作。

另外，高虹安說，市府應仔細思考為何公車運輸會面臨停駛的命運，而不是在沒有縝密規畫下再去搞一個更燒錢的軌道運輸。竹市道路狹窄，輕軌施工期間交通黑暗期會非常嚴重，除非有完善配套措施，否則不宜貿然實施。

針對大新竹合併升格，沈慧虹說，新竹縣市在交通、環境、工安議題，時常產生轄管不清的狀況，透過大新竹合併升格、預算規模增加、區域規畫與事權統一，就能更有效率推動「就學、就醫、交通平權」，或透過大型建設帶動商業、人潮流動，讓大新竹更往前邁進。