外部因素來助選 2022決戰對綠有利

「俄烏戰爭、美中對抗、安倍遇刺，種種事件都對蔡總統的選舉有利！」根據親綠智庫台灣民意基金會19日民調顯示，蔡總統的施政贊同度來到53%、不贊同率下降至35.1%。另外，日本前首相安倍晉三遇刺，台灣民眾有71.9%感到難過、66.2%贊成降半旗。對此，前立委林濁水認為，國際外部因素對民進黨年底選情有利。

安倍效應擴散

游盈隆指出，蔡總統聲望提高，她的贊成率上升5.7%、不贊成率下降6.8%，讓贊成她處理國事態度的民眾比不贊成者增加12.5%。游盈隆認為，這應該是蔡總統即時為安倍晉三降半旗所導致，有可能只是短期現象，但長期來說今年選舉對民進黨較有利。

因此，游盈隆預測，已維持兩年多的「英蘇體系」不會撼動，而全國性的高滿意度也有助地方選舉，藍營縣市首長的挑戰也會提升。

以政黨支持度來看，國民黨支持度下跌3%，民眾黨支持度上升3.3%，都來到14.9%，民進黨的支持度34.2%，提升1.6%。

外部因素有利民進黨

林濁水說，從美中貿易戰、安倍遇刺等因素來看，外部因素對於台灣選舉有顯著的影響。在2018年，民進黨選舉慘敗就是因為經濟成長率連續3年，在東亞四小龍落後，但後來在美中貿易戰、台商回流、出口成長等因素，2020年選舉還有習近平告台灣同胞書、香港反送中影響，外部因素對蔡總統愈來愈有利。

他認為，這樣的趨勢還會持續影響未來的選舉，因國民黨長期以來「親中、疑美、反日」的形象難以改變，即使黨主席朱立倫也為安倍降半旗是「有進步」，但扯後腿的人太多，也顯見國民黨逐漸脫離台灣主流民意。前台南縣長蘇煥智也說，安倍效應在台灣發酵得很強大。

蘇煥智也指出，年底烏克蘭戰爭、習近平是否會在20大連任，還有俄羅斯軍艦在東亞的活動狀況，都可能構成影響年底選戰的變因。東吳大學政治系教授徐永明也認為，民進黨六都縣市的候選人徵召，其實也是為了以後的接班做準備，林佳龍雖然到新北犧牲打，但若選得不錯，以後在政界也有機會。

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