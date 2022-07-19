嗆蔡政府賣台陰謀？柯文哲也批陳時中有本事就趕陸商

台北上海雙城論壇今天登場，台北市長柯文哲今在論壇致詞時提到共機擾台。對於民進黨北市長提名人陳時中說，雙城論壇不是說不能辦，但要有實質意義。柯文哲嗆陳時中，有本事，陳時中上任將台北的陸商全部趕回去，「每次嘴巴講一套，實際做另外一套，這我最不喜歡」。

柯文哲也嗆蔡政府，面對中國大陸還是要有一個務實態度，不然你將ECFA停掉，不然貿易金額越來越高，台灣明明被鎖進中國的經濟圈，這不是賣台行為？還是在執行甚麼賣台陰謀？雞蛋全部押在一個籃子裡，政府有什麼措施？」

柯說，蔡政府說要抗中保台，但這個月北市府才要舉行萬安演習，才實際要看防空洞怎麼導引，做事要務實，不要打高空，「我最不喜歡嘴巴講一套，實際做事不是那一套，這是我最不喜歡的。」

柯說，他算是比較誠實的政治人物，是就是，不是就不是，陳時中要不直接講，有本事，陳時中上任將台北的陸商全部趕回去，並批民進黨每次嘴巴講一套，實際做另外一套，這他最不喜歡。