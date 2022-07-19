快訊

二哈拆爆家門「車上低頭反省認錯」網幫求情：原諒牠 飼主曝真相全笑翻

獨／不爽藍營青年加權 簡皇譽無黨宣布參選新北議員

論文門燒到新竹市長寶座 林智堅接班人沈慧虹腹背受敵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嗆蔡政府賣台陰謀？柯文哲也批陳時中有本事就趕陸商

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北上海雙城論壇今天登場，台北市長柯文哲今在論壇致詞時提到共機擾台。記者林麗玉／攝影
台北上海雙城論壇今天登場，台北市長柯文哲今在論壇致詞時提到共機擾台。記者林麗玉／攝影

台北上海雙城論壇今天登場，台北市長柯文哲今在論壇致詞時提到共機擾台。對於民進黨北市長提名人陳時中說，雙城論壇不是說不能辦，但要有實質意義。柯文哲嗆陳時中，有本事，陳時中上任將台北的陸商全部趕回去，「每次嘴巴講一套，實際做另外一套，這我最不喜歡」。

柯文哲也嗆蔡政府，面對中國大陸還是要有一個務實態度，不然你將ECFA停掉，不然貿易金額越來越高，台灣明明被鎖進中國的經濟圈，這不是賣台行為？還是在執行甚麼賣台陰謀？雞蛋全部押在一個籃子裡，政府有什麼措施？」

柯說，蔡政府說要抗中保台，但這個月北市府才要舉行萬安演習，才實際要看防空洞怎麼導引，做事要務實，不要打高空，「我最不喜歡嘴巴講一套，實際做事不是那一套，這是我最不喜歡的。」

柯說，他算是比較誠實的政治人物，是就是，不是就不是，陳時中要不直接講，有本事，陳時中上任將台北的陸商全部趕回去，並批民進黨每次嘴巴講一套，實際做另外一套，這他最不喜歡。

陳時中 台北市長 柯文哲

延伸閱讀

王必勝3度避答小三題 陳時中：相信他能把指揮中心辦好

夫人干政？陳珮琪臉書怒罵 陳時中：已講得很清楚

陳時中交接像造勢？ 蔣萬安：行政資源投選戰不意外

交接拉票遭蔣萬安批 陳時中回：要選的人不用矯情

相關新聞

外部因素來助選 2022決戰對綠有利

「俄烏戰爭、美中對抗、安倍遇刺，種種事件都對蔡總統的選舉有利！」根據親綠智庫台灣民意基金會19日民調顯示，蔡總統的施政贊同度來到53%、不贊同率下降至35.1%。另外，日本前首相安倍晉三遇刺，台灣民眾有71.9%感到難過

林佳龍新北戰隊蘇系人馬入陣 但蘇貞昌真的希望他贏嗎？

在身兼民進黨主席的蔡英文總統強力勸進下，交通部前部長林佳龍終於投入新北市長的選戰，整個綠營看似眾志成城，但行政院長蘇貞昌真的希望林佳龍選贏嗎？

嗆蔡政府賣台陰謀？柯文哲也批陳時中有本事就趕陸商

台北上海雙城論壇今天登場，台北市長柯文哲今在論壇致詞時提到共機擾台。對於民進黨北市長提名人陳時中說，雙城論壇不是說不能辦...

你給我記者 EP71｜龍中配、林智堅選情盤算 蔡「六顧茅廬」逼林佳龍就範

林佳龍從去年10月以來，被統計至少24次表態不選新北，沒想到一周內被蔡英文「盧」到點頭，林佳龍的心情轉折是什麼？ 林智堅深陷論文抄襲風暴，又被上升到藍綠政治攻防層次，綠營上下雖然一條龍力挺林智堅清白，但仍憂心政治後座力，近期鄭文燦的一段話吐露出微妙…

嗆黃珊珊插著手等 游淑慧曝台電這方法解缺電 吃人夠夠

台北市這兩天許多地區陸續發生停電問題，國民黨北市長參選人蔣萬安要中央與地方不要互踢皮球，盡快處理松湖與玉成變電所，遭北巿...

蔡總統民調重回五成大關 游盈隆：安倍遇刺效應

台灣民意基金會今天公布最新民調指出，蔡英文總統與行政院長蘇貞昌支持度雙雙回穩，蔡總統民調重回五成大關。台灣民意基金會董事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。