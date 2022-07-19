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柯文哲雙城論壇提共機擾台 網友灌留言：比蔡更像總統

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北上海雙城論壇今天登場，台北市長柯文哲在雙城論壇致詞時提到共機擾台，網友也湧入柯文哲臉書留言。記者林麗玉／攝影
台北上海雙城論壇今天登場，台北市長柯文哲在雙城論壇致詞時提到共機擾台，網友也湧入柯文哲臉書留言。記者林麗玉／攝影

台北上海雙城論壇今天登場，台北市長柯文哲在雙城論壇致詞時提到共機擾台，在致詞後，將致詞內容全文放上臉書，短短30分鐘吸引數百網友按讚。

有網友說，「怎麼你比蔡EE更像總統」，不過也有網友提到「你都說軍機頻繁的出現傷害兩岸民眾之間感情，這還不是擾台？」還有網友說，「原來傷害感情不是擾台，是愛台呀！」

還有網友說「阿北加油！2024我們投票支持你」，不過也網友嗆柯「有跟中國說，再有飛機飛過來你會要求把他們打下來嗎？」

今年是柯文哲任內最後一屆雙城論壇，議會曾決議，若共機持續擾台，北市府不得動支雙城論壇預算，不過柯文日前稱擾台定義不明，今年持續舉辦雙城論壇。

柯文哲今天在致詞時表示，近年台海緊張，兩岸對立加劇，如台灣參與WHA、大陸軍機頻繁出現在台灣西南海域、台灣鳳梨、蓮霧、芒果、石斑魚輸出大陸受阻等等，這些都成了爭議的焦點，傷害兩岸民眾之間的感情。「持續爭吵、雙方已讀不回，甚至進行政治操弄只會讓兩岸關係越來越糟。」

至於今年柯文哲的講稿，僅重提五個互相，並沒有再提兩岸一家親，也正因柯文哲在論壇提出共機擾台、農漁產品輸入大陸受阻等爭議，柯文哲臉書也湧入大批網友留言。

柯文哲 雙城論壇

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