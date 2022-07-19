快訊

機密被經濟間諜盜年損千億 加重罰則為何企業憂心

金融時報：美國會議長波洛西下月訪台

高中免試入學放榜 12.8萬人上榜、錄取率99.26%刷新高

林佳龍戰隊成形 民進黨團：團結之下產生最強組合

聯合報／ 記者李承穎／台北即時報導
民進黨中執會日前通過徵召交通部前部長林佳龍（左）參選新北市長，黨主席蔡英文（右）代表推薦。記者陳正興／攝影
民進黨中執會日前通過徵召交通部前部長林佳龍（左）參選新北市長，黨主席蔡英文（右）代表推薦。記者陳正興／攝影

民進黨主席蔡英文總統敲定民進黨新北市長參選人林佳龍競選總部主委為黨秘書長林錫耀，民進黨團書記長陳歐珀說，據他所知，昨天官邸會中有談讓行政院長蘇貞昌任榮譽主委，但因是蘇是院長，蔡主席希望由林錫耀督軍，「民進黨已在團結下產生最強組合！」

林佳龍團隊昨發布競選辦公室訊息，林錫耀擔任主委，2名副主委為立委羅致政及張宏陸，總幹事為立委吳秉叡，執行總幹事為新北市黨部主委何博文。

黨團幹事長鄭運鵬表示，選舉事務有熟悉程度、不同經驗值，吳秉巷比蘇巧慧資深，不管是選舉經驗、在地熟悉度上，都是一時之選，吳擔任總幹事很適當，大家一同協助林佳龍，是民進黨團結、新北勝選象徵。

蘇貞昌是否任榮譽主委？鄭運鵬說，蘇貞昌仍是行政院長，有其職責與工作，相信蘇貞昌最大輔選，就是把施政滿意度顧好、把政府成績做好。

陳歐珀說，蔡主席希望由秘書長林錫耀督軍，總幹事最後也公推吳秉叡，民進黨是在團結和氣下，產生最強組合，未來大家會不分派系，希望在雙北帶動下，贏得勝選。

2022大選

延伸閱讀

蘇貞昌不擔任新北競總榮譽主席 林佳龍：他要負責全國

林佳龍評恩恩案 侯友宜：誠實和品德很重要

逐步開放邊境有望？蘇貞昌：斟酌條件適度因應

蔡英文邀新北立委規畫派系分工 林佳龍競選團隊成形

相關新聞

出任競總主委！陳時中稱強心針 陳建仁：會盡善盡美

民進黨台北市長參選人陳時中今在大同區霞海城隍廟舉辦「陳時中競選團隊公布記者會」，除了先前公布的競選團隊成員外，出任競選總...

陳佩琪為「夫人干政」發文 蔣萬安：和太太互相尊重

政治人物夫人干政話題引起熱議，國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，他太太是一個獨立自主的女性，兩人一直以來相互的尊重。

藍營誰選嘉縣長？黨部前主委王啟澧建議徵召羅智強參選

年底九合一選舉接近，下個月就要受理縣市長等參選人登記，國民黨嘉義縣長人選還未產生，在野陣營整合卡關，讓支持者深感焦慮，黨...

台北市長最新民調三人相當 王鴻薇預測棄保在綠白之間

中國時報昨天公布台北市長最新民調，國民黨提名的蔣萬安、民進黨提名的陳時中和有意參選的台北市副市長黃珊珊三人民調接近。台北...

【重磅快評】用馬英九標準 檢視陳時中綠卡疑雲

民進黨台北市長參選人陳時中一出場就話題十足，最近他在新書自爆「曾申請綠卡」，成為爭議焦點。陳時中原想自命清高凸顯「根留台...

蘇貞昌不擔任新北競總榮譽主席 林佳龍：他要負責全國

蔡英文總統昨日親自主持新北市競總人事會議，正式敲定名單。林佳龍今日出席台灣風電產業發展協會成立大會時表示，此次有民進黨秘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。