林佳龍戰隊成形 民進黨團：團結之下產生最強組合

民進黨主席蔡英文總統敲定民進黨新北市長參選人林佳龍競選總部主委為黨秘書長林錫耀，民進黨團書記長陳歐珀說，據他所知，昨天官邸會中有談讓行政院長蘇貞昌任榮譽主委，但因是蘇是院長，蔡主席希望由林錫耀督軍，「民進黨已在團結下產生最強組合！」

林佳龍團隊昨發布競選辦公室訊息，林錫耀擔任主委，2名副主委為立委羅致政及張宏陸，總幹事為立委吳秉叡，執行總幹事為新北市黨部主委何博文。

黨團幹事長鄭運鵬表示，選舉事務有熟悉程度、不同經驗值，吳秉巷比蘇巧慧資深，不管是選舉經驗、在地熟悉度上，都是一時之選，吳擔任總幹事很適當，大家一同協助林佳龍，是民進黨團結、新北勝選象徵。

蘇貞昌是否任榮譽主委？鄭運鵬說，蘇貞昌仍是行政院長，有其職責與工作，相信蘇貞昌最大輔選，就是把施政滿意度顧好、把政府成績做好。

陳歐珀說，蔡主席希望由秘書長林錫耀督軍，總幹事最後也公推吳秉叡，民進黨是在團結和氣下，產生最強組合，未來大家會不分派系，希望在雙北帶動下，贏得勝選。