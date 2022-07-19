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交接拉票遭蔣萬安批 陳時中回：要選的人不用矯情

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
對於講萬安的批評，民進黨台北市長參選人陳時中表示，要選的人不用矯情。圖／陳時中競選團隊提供
對於講萬安的批評，民進黨台北市長參選人陳時中表示，要選的人不用矯情。圖／陳時中競選團隊提供

民進黨台北市長參選人陳時中今正式以參選人身分投入選戰，並在霞海城隍廟舉辦「陳時中競選團隊公布記者會」，對於昨天他在衛福部長卸任典禮上，2度說出「請大家投我一票」，讓國民黨台北市長參選人蔣萬安批不意外。陳時中今直球表示，「要選的人不用矯情」。

陳時中昨早在衛福部長交接典禮上，２度脫口說出，「請大家投我一票」等話語，下午中央流行疫情指揮中心指揮官交接儀式上，雖未明講，但也表現出類似動作，蔣萬安今早批說，陳時中從當指揮官以來，就把政治跟防疫綁在一起，對於昨天的事件並不意外。

對此，陳時中表示，當政務官時，對各種政務就虛心以待，全心全力把政務做好，一但辭職獲准且職務交接後，步入第二階段的工作，對每個工作都非常誠心誠意，「責任來了我們就扛」，責任怎麼扛？就是拜託各位投他一票。

陳時中說，這是我真心誠意的表現，每個階段都有每個階段的任務，「要選的人不用矯情，虛心的請大家投我一票」。

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