蔡總統接見 美國前防長艾思博：一中政策已經沒有用了

美國前國防部長艾思博（Mark Esper）率領的「大西洋理事會（The Atlantic Council）」訪問團昨天抵台，今天早上在總統府獲蔡英文總統接見。艾思博致詞時表示，以他個人觀點，「一個中國」政策已經沒有用了，應該遠離戰略模糊，他也認為在美國應該重新有不一樣的討論，包括重新向美國人宣導，傳達台灣在台北所做的政策決定。

蔡總統致詞時表示，過去這段時間，不論在美國、歐洲及台灣都發生許多變化，除了面對疫情挑戰，威權主義擴張及俄羅斯入侵烏克蘭事件，都提醒必須強化民主夥伴之間結盟力量，一起捍衛和平及民主自由的價值。

蔡總統說，就在上個月，G7（七大工業國組織）峰會發布聯合公報，再度強調台海和平穩定的重要性，她也感謝美國持續依據「台灣關係法」及「六項保證」，履行對台灣的安全承諾。

蔡總統說，未來台灣會和美國及歐洲等民主夥伴持續加強合作，確保印太地區和平及繁榮。上月大西洋理事會首度發布「自由及繁榮指數」，將台灣的自由度列為亞洲第一，全球第18名，繁榮度則是全球27名。在全球民主聯盟推動經貿合作上，台灣有能力也有意願扮演更積極的角色。

蔡總統說，上月底，台灣和美國已經舉行「台美21世紀貿易倡議」首場會談，期待台美持續透過貿易暨投資架構協定（TIFA）會議及經濟繁榮夥伴對話（EPPD）管道一起深化經濟夥伴關系。

蔡總統也說，台灣也正在推動強化歐洲鏈結計畫，希望跟歐盟的全球門戶計畫相互呼應，深化台灣跟歐洲國家的鏈結，為民主夥伴關係貢獻己力。最後她感謝艾思博在過去任內及現在都多次表達對台灣的支持，感謝訪團遠道而來，也歡迎常常來訪。

艾思博表示，感謝蔡總統接待，大西洋理事會不僅是美國也是歐洲重要機構，要一起來討論重要議題。很高興再次回到台北，來看看熱愛自由的台灣人。身為前國防部長，他的任務就是要帶領美國及盟友來面對世界上重要的局勢。俄羅斯入侵烏克蘭，證明專制國家持續存在世界上並且造成極大問題也威脅民主，他認為，對於民主最大的威脅不是俄羅斯，而是在亞洲，中國持續破壞以法治為基礎的全球秩序，威脅熱愛自由的人民。

艾思博表示，台灣是這場戰役的前線，支持擁護民主，就是對抗中國的信念，他呼籲西方的各個民主國家應該要站出來支持台灣民主，來面對鄰國威脅。目前在華府的政策當中有一個共識，就是應該一起支持台灣面對中國造成的威脅，這樣的訊息他也傳遞給歐洲和北約的夥伴們，因次他也非常樂見北約提出相關戰略計畫，來協助西方及歐洲，他及訪團非常榮幸與蔡總統會面，與台灣內閣討論貿易、外交、經濟整合及安全相關議題。

艾思博說，他個人觀點認為，一個中國政策現在已經沒有用了，應該遠離戰略模糊，在美國應該重新有不一樣的討論，要重新向美國人宣導，傳達台灣在台北所做的政策決定，這些政策包括大膽提升國防預算及增加不對稱戰力能力，也包括「延長徵兵制兵役期間」，增強後備戰力及動員能力，一定要讓美國的領袖及政治人物在華府都能看到台灣人全力捍衛支持自己的民主，全球民主陣營也會支持台灣。