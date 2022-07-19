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嗆黃珊珊插著手等 游淑慧曝台電這方法解缺電 吃人夠夠

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨北市議員游淑慧。圖／引用自游淑慧臉書
國民黨北市議員游淑慧。圖／引用自游淑慧臉書

北市這兩天許多地區陸續發生停電問題，國民黨北市長參選人蔣萬安要中央與地方不要互踢皮球，盡快處理松湖與玉成變電所，遭北巿副巿長黃珊珊反批市政門外漢。國民黨議員游淑慧今天表示，黃珊珊當了20年內湖南港議員、3年副市長，「這才是兩手一攤、插著手等」。

游淑慧也批經濟部，7月11日直接丟球丟鍋給北市府，發文要求北市府同意先蓋這兩個變電所的「臨時性建築」。「這是用缺電來要脅，讓變電所變成既成事實，真是吃人夠夠」。

游淑慧今天表示，「把關人在幹嘛？停電、缺電問題已經讓台北人生活和企業投資都出現重大問題。」黃珊珊質疑台電，能理解，也雙手支持。但還要順打蔣萬安，說他當立委沒有為台北市監督台電，就覺得「 不懷好意」了。

游提到，「民眾黨是沒有柯市長叫得動的立委了嗎？ 」黃珊珊自己才是現任執政者，享受行政資源和高薪，卻總把市政丟包並指責他人。尤其炒作內湖南港的松湖和玉成變電所計畫，更為可笑。

游淑慧說，柯市長告知台電，讓台電和地方說明，民眾接受就支持。代表柯已經支持兩個變電所的興建，只是自己不想被民眾罵。市府自己準備了一份內部、關於變電所QA，整份內容只是要撇清市府沒有刁難興建。但民眾最關心的「安全與必要性」市府卻沒有把關和說明。

游表示，變電所這樣高度專業、又帶著讓人疑慮的設施，不應只是讓地區民眾和台電去角力，也不應只是聽「台電說」。游說，她當選港湖議員後，每次的變電所地方座談會，都是台電主辦和主導……，一個這麼重要的議題，議員幾乎都會到，但柯市府沒派過局長以上層級的人列席，列席的市府代表，也從未講「台北市府對變電所的評估意見」。

游也問黃珊珊「這三個問題，柯市長的態度是什麼？」「到底需不需要蓋？有沒有機會換地點蓋？真要蓋，怎麼蓋才安全？」

游淑慧表示，她支持北市府「自組電力評估小組」，不再只聽台電的一面之詞，自組電力專家小組來評估…… 台電目前在台北市的電網配置合理性、兩個變電所的必要性，以及電力設施穩定性。「唉，這麼重要的事，卻被當作選舉攻防的議題，不思解決、只求得分。」

台電 北市 游淑慧 黃珊珊

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