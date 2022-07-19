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逐步開放邊境有望？蘇貞昌：斟酌條件適度因應
行政院長蘇貞昌上午前往疾管署出席「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」擴大防疫會議，新任衛福部長薛瑞元與接任疫情中心指揮官的次長王必勝等人一同在門口迎接，針對疫情是否鬆綁，蘇貞昌表示，會斟酌所有的條件做出適度的因應。
蘇貞昌在開會前受訪，針對媒體詢問有關蔡英文總統表示邊境將逐步開放，爭取國際旅客來台一事，媒體詢問是否可能在今天的會議中鬆綁？此外，對於0+7政策最快何時可以上路？蘇貞昌說指揮中心一直有注意到國外的疫情發展，同時也會考量國內的醫療量能情況來評量因應，對於現在國外疫情有再起的現象，蘇貞昌說「我們將會小心謹慎」，至於國內疫情確實有緩緩下降趨勢，是否考量鬆綁？蘇貞昌則沒有明確給出答案，僅表示我們將斟酌所有的條件來做適度的因應。
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