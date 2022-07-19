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郝龍斌：柯文哲矇騙、唬爛8年 台北空轉8年

聯合報／ 記者王寓中／即時報導
台北市前市長郝龍斌。圖：取自郝龍斌臉書
台北市前市長郝龍斌。圖：取自郝龍斌臉書

台北市長柯文哲8年市長任期將屆滿，國民黨前副主席、台北市前市長郝龍斌今天上午在臉書發文評價，柯市府執政8年，柯文哲矇騙、唬爛8年，更讓人痛心的是，整個台北市也空轉8年。

郝龍斌表示，一位沒有政績的市長，在任期最後半年，號稱最會還債？但只有2015年還最多，用的是他任內編列的預算，連任以後就沒有再還。

郝龍斌說，為了保送「指定接班人」，原本取消的重陽敬老津貼「政策髮夾彎」決定恢復發放；台北上海雙城論壇，本該是定期舉辦的兩岸城市交流平台，如今卻充滿選舉考量與算計，8月底的城博會，更可預期是一場華而不實的煙火秀，藉以移轉市政建設停擺的各種疑慮與目光。

郝龍斌表示，柯文哲當年挾著「柯P新政」及「台北重開機」口號，入主北市府，一上任就敲鑼打鼓打著不存在的五大弊案、號稱立即改善內湖交通，並且陸續取消重陽節敬老津貼、Ubike 前半小時免費、路邊停車格免費等「市民小確幸」。整座城市瀰漫著「『柯』政猛於虎」氛圍。

他表示，8年之後，當初的5大弊案變成5大案；一顆大巨蛋拖了7年半還無法開張；柯P新政，多數跳票；內湖交通依舊混亂。當年柯文哲的大刀闊斧，經過時間驗證，都只是為了展現魄力的盲目作為，「宣示大於實質」。

郝龍斌表示，柯市府執政8年，柯文哲矇騙、唬爛8年，更讓人痛心的是，整個台北市也空轉年。柯政猛於虎，變成柯政「矇」與「唬」！

台北市長 郝龍斌 柯文哲

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