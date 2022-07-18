陳佩琪因陳時中臉書貼文重出江湖 網炸鍋：餌吃太急了

民進黨北市長參選人陳時中今天接受資深媒體人周玉蔻專訪，稱太太不干政、也沒有在臉書有罵人習慣。陳佩琪臉書沈寂4個月後，晚間也在臉書貼文嗆陳時中「請別跟主持人一搭一唱含沙射影方式汙衊人，請直接明說哪個干政，若輪狀co-pay方案是夫人干政的表現，那請直接明說，並把它列入政見，說您當選後立刻取消！」

網紅四叉貓晚間也讚臉書貼文表示，陳佩琪被今天陳時中的一句話逼到發文，並要求說明是哪位夫人干政，四叉貓也反指柯文哲曾在2019年8月5日說過，「蔡英文總統旁邊的每一個都貪汙」，並指「柯文哲都不用具體說明，好棒棒」。

四叉貓的臉書貼文一出，短短30分鐘馬上吸引數百網友留言，有網友說，「阿中只是把魚餌放下去而已啦欸」，「不是，為什麼要這麼著急的對號入座？吃餌吃太急了吧！」還有網友酸陳佩琪，「她終於又出海了」、「看到黑影就出來接子彈的意思。」

但也有網友讚周玉蔻「是賣釣竿的商家.....」、「其實我有點擔心吳敦義夫人也發文…」，也有網友幫陳佩琪說話，表示「一定不是在講佩琪，佩琪才沒有這樣，佩琪跳出來是在幫某個被影射的夫人打抱不平而已」。