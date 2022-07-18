抗議國民黨為安倍降半旗 退伍軍人要求朱立倫道歉

中華民國復興崗校友會發出聲明指出，非常驚訝得知國民黨為日本前任首相安倍晉三遇刺身亡降半旗致哀，但認為從法制、現實與情感三個面向來看，「期期以為不可」；他們認為這是對黨內退伍革命軍人的羞辱與糟蹋，因此強烈抗議國民黨為安倍降半旗，要求朱立倫應為此不智作為道歉。

中華民國復興崗校友會指出，國民黨降半旗係根據中華民國「國旗下半旗實施辦法」第四條定，蔡英文總統有降半旗的決定權，但也不能逾越法律規定率爾行之。而國民黨主席朱立倫跟進，將黨旗降半旗，此一對法制漠視之舉，實為台灣亂象之源，令人憤怒與沉痛。

中華民國復興崗校友會強調，日本對於中華民國，在百年來的史冊，寫滿了侵占掠奪、迫害凌虐，以及千萬頭顱的悲憤哀號。撇開遠的歷史不說，近年來，片面毀棄台日漁業協議，驅離我漁民在釣魚台周邊的作業；日本對於感安婦的賠償與態度，台韓待遇大不同。

中華民國復興崗校友會表示，安倍遇刺,，他們譴責暴力，對此不幸表示哀悼，皆為人情之常；安倍生前對台灣友好的談話與作為，他們也表達謝意，但實在稱不上對「中華民國」、「世界和平」及「人類進步」有「偉大貢獻」。

中華民國復興崗校友會表示，外交儀程，講就有禮有節，凡事過度，非但不可曰禮，甚而是自我輕賤。

因此，中華民國復興崗校友會表示，國民黨為安倍降半旗，實為自失黨格。最諷刺的是，就在黃復興黨部剛舉辦完七七抗戰紀念音樂會翌日，朱立倫即宣布國民黨為安倍降半旗，這對黨內退伍的革命軍人，不啻為羞辱與糟蹋，因此，他們強烈抗議國民黨為安倍降半旗，朱立倫應為此不智作為道歉。