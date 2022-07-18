國民黨主席朱立倫在臉書表示，今天在國民黨副主席夏立言陪同下，和美國「大西洋理事會」（The Atlantic Council）訪問團會面，與美國國防部前部長艾思博（Mark Esper）、大西洋理事會資深副會長博貝利（Barry Pavel）廣泛且深入地暢談台灣的國防政策、區域局勢及台美雙邊關係的發展。

朱立倫表示，艾思博非常關心台灣的兵役、後備制度以及民眾的自我防衛決心，他也非常認同台灣的能源配比過度依賴進口，能源安全已經成為國家安全最脆弱的一環。同時，他也向艾思博明確表達國民黨「親美愛台」的基本立場，還有對加強現役、後備訓練及對「不對稱作戰」的支持。

朱立倫強調，台灣越來越受到世界關注，除了和國際友人傳達國民黨的堅定立場之外，如何在加強國防的同時與各方維持對話以降低台海衝突的風險，追求和平，這是最重要的目標。

朱立倫說，最後他們也互相勉勵，期許中華民國TW與美US友誼長存，未來能有更多合作機會；國民黨的政黨外交有突破，中華民國與自由民主價值就更安全。國民黨一定會繼續努力，讓美國、讓國際社會聽到國民黨的理念與聲音。