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將滿75歲！蘇貞昌畫時鐘拿駕照 「不是畫陳時中就好」

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
行政院長蘇貞昌說，認知測驗很有趣，竟然要他畫出一個「時鐘」，還要畫出長短針標示現在幾點幾分。圖／取自蘇貞昌臉書
行政院長蘇貞昌說，認知測驗很有趣，竟然要他畫出一個「時鐘」，還要畫出長短針標示現在幾點幾分。圖／取自蘇貞昌臉書

行政院長蘇貞昌28日將過75歲生日，他今天在臉書發文表示，由於滿75歲國民，每3年要通過測試，才能換發駕照，今天上午他特別請假到監理所，接受體檢和認知功能測試，最後順利拿到汽車和機車駕照。

蘇貞昌表示，昨天才拿著撞球竿，在民進黨全代會演講18分鐘，今天早上他特別請假到監理所，接受體檢和認知功能測試，以符合滿75歲的國民，每3年都要通過測試才能持續換發駕照的規定。

蘇貞昌也說，「記憶力」難不倒他，「認知測驗」很有趣，竟然要他畫出一個「時鐘」，還要畫出長短針標示現在幾點幾分。蘇揆還開玩笑稱，雖然自己畫圖沒有太太的天分，「不過畫一個時鐘算簡單，不是叫我畫陳時中就好。」

最後，蘇貞昌也說，很高興順利拿到汽車和普通重型機車的駕照。民進黨立委李昆澤留言時也透露「蘇院長開車技術是職業級的」。醫師潘建志也留言表示「畫時鐘， 是簡短版的認知功能篩檢測試，臨床上也會使用，有問題再做深入的心智功能檢查。」

駕照 蘇貞昌 民進黨

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