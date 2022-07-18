張博洋遭圍剿 林鼎超建議基進黨解散加入民進黨

基進黨高雄市議員參選人張博洋批評民進黨新北市長參選人林佳龍，遭到批評。新北市議員參選人林鼎超表示，他不過稍微批評綠營，便慘遭圍剿，被開除黨職，對此有點同情，民進黨的網軍連同陣營的小黨議員參選人都不放過，建議基進黨的朋友可以提早解散，依循台中市前立委陳柏惟模式，加入民進黨，會比較有前途。

林鼎超說，他對此事感到於心不忍，這是他第一次同情基進黨，想幫他們說些話，基進黨為了民進黨，在罷韓期間，不惜擔任主要攻擊手，所有抹黑、潑糞的事情，都由基進黨來負責，為的就是讓高雄市長陳其邁可以順利登基，作為一個側翼來說，基進黨算非常稱職。

林鼎超表示，為了保持假中立的形象，相關的罷韓人士也沒有進到市府，但是今年底的市議員選舉，絕對不能缺席，只可惜，這次高雄的選情沒有2018年來的熱，所以身為小黨的新人難以出頭，只好當起不分區議員，來攻擊臨時換選區的林佳龍，希望能博取一些聲量。

林鼎超說，可惜此次基進黨踢到鐵板，因為民進黨的網軍是無法容忍側翼汙衊民進黨的政治人物，就算是言之有物，但只要不順網軍的意，必定圍剿到底。

林鼎超指出，他為基進黨的真心換絕情而打抱不平，長期在高雄幫民進黨擔任攻擊手，不過打完選戰還不能獲得名分，只是稍微小小的發表自己想法，就被網軍攻擊。

林鼎超說，其實基進黨只是想在夾縫裡求生存，但民進黨只要牽扯到自身利益，才不管你曾為了他做了什麼貢獻，依舊是要你道歉、辭職。他想奉勸基進黨的朋友們，提早解散，回到民進黨的懷抱，反正有前例可循，學學刪Q(陳柏惟)，其實一點也不難。