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歐洲議會高層首度訪台 副議長將晉見蔡總統

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導

外交部今天表示，歐洲議會副議長畢爾訂於今年7月19日至21日，以外交泡泡方式來台灣訪問。這是歐洲議會高層首度正式訪問台灣，繼去年11月歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序（含假訊息）」（INGE）特別委員會首度籌組官方代表團訪台後， 再度展現歐洲議會對台灣的強力支持，外交部對此表達誠摯歡迎。

外交部表示，畢爾訪台期間，將晉見蔡英文總統、拜會行政院長蘇貞昌、立法院副院長蔡其昌、行政院政務委員唐鳳、大陸委員會主委邱太三，以及接受外交部長吳釗燮款宴；另將與國防、民主、人權領域的智庫及公民團體進行座談，並參訪我國文經建設。

至於訪團抵離及在台灣期間的各項活動規畫安排，均完全配合中央流行疫情指揮中心的防疫規定。

外交部表示，畢爾長期支持台灣的自由民主，不僅力挺與有關台灣的決議案，並連署聯名函聲援我國參與「世界衛生大會」（WHA）及相關國際組織，並多次透過書面及口頭質詢，對台海安全情勢表達高度關切；畢爾更曾在2020年12月與我方舉辦聯合線上記者會，公開呼籲歐盟及其會員國以具體行動提升台歐盟關係，是台灣的重要友人。

外交部表示，畢爾此次首度訪台，將深入瞭解我國民主發展，關切台海和平穩定，並探尋台歐就高科技供應鏈韌性合作的潛能。畢爾來訪將可深化台歐盟在各領域的實質夥伴合作，彰顯台歐基於民主自由的共享價值，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，以及維護區域和平穩定的決心。

外交部 歐盟 行政院

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