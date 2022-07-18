國防部學人新村「安齋」整修中 羅致政：台美交流場域

民進黨立委羅致政今天會同國防部考察台北市學人新村「安齋」歷史建物，他表示，「安齋」完成整修後，未來國防部或外交部，將能邀請美國軍事代表團或者美國在台協會（AIT）代表，在此地舉辦交流活動，凸顯台灣對台美之間友誼的重視。

羅致政今天在臉書貼文表示，他今早前往國防部學人新村對「安齋」等歷史建物進行考察，學人新村目前是國防部的職務宿舍，而位於其中的「安齋」更是台灣西式醫療發展，以及美國醫療援助台灣的重要見證，近年來國防部針對學人新村有規劃經費進行整修，今天的考察主要關注後續整修的進度及預算規劃。

羅致政說，「安齋」已完成屋頂的整修，但內部大廳以及木製長廊，相關展廳的復舊亦是重中之中，只有儘速撥足經費，加快整修工程的進度，才能更好地對建物進行保存及維護，而這棟建物的價值不只是在文化資產上，更是能在台美外交工作中扮演重要的角色，未來整修完成後，不論是國防部或外交部，邀請美國軍事代表團或者AIT代表，在「安齋」舉辦交流活動，都能以此凸顯台灣對台美之間友誼的重視，「安齋」就是深化台美友誼，促進雙方交流的重要橋樑。