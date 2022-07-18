新官上任被問太太原諒了沒？ 王必勝避談小三緋聞

中央流行疫情指揮中心今交接指揮官，前指揮官陳時中在任911天，同時陳宗彥也辭去副指揮官一職。今日記者會上，王必勝先是感謝陳時中前指揮官的貢獻，也說明未來防疫方向。同時，王必勝也被追問先前婚外情的糾紛，不過他本人卻避而不談，有意迴避。

王必勝今日首度主持防疫記者會，記者會中先對陳時中表示感謝：「對我來說他（陳時中）是一個非常稱職、優秀的指揮官，跟隨他做了很多事情也從他身上學到很多防疫上或管理上的技巧，我想我們都會永遠的記得他，另外一方面如果需要諮詢的部分也會在他請教。」

先前王必勝因婚外情緋聞纏身，今日記者會上不免被媒體問及，是否已取得妻子諒解？王必勝先是有意迴避，僅回答疫情相關問題，後經記者再度追問，王必勝則直接說：「還有其他要提問嗎？如果沒有記者會到此結束。」記者會結束後周志浩也拍拍王必勝的肩膀，似乎有意安慰。

同時，由於副指揮官陳宗彥也請辭，王必勝也表示感謝，「陳副完成階段任務後也辭去副指揮官職務，陳宗彥在邊境管理警政民政非常專門，跟我們相處融洽，我們也是一起工作兩年多，非常感謝他對防疫的貢獻。」至於繼任的副指揮官是否仍為內政部人選，王必勝表示，跟行政院報告後也經過討論，待做出決定後會盡快的公布。

王必勝也敘述未來的防疫方向，會朝穩健開放、讓民眾恢復正常生活為目標，防疫管理也會滾動檢討，包括邊境管理、檢疫、隔離、NPI口罩等，跟著疫情調整；再者是疫苗施打，各年齡層都在打，還有追加劑、次世代疫苗等問題，指揮中心會認真處理。最後要加強與地方政府溝通，地方現階段需求我們都會去了解。

至於稍早衛福部長交接典禮上，新任部長薛瑞元提及，他太太是「唯一的夫人」並說彼此融為一體，是否覺得被影射？王必勝回應，自己沒有參加部長交接典禮，不知道說了什麼；但不管跟陳時中還是薛瑞元，在一起時間都比跟家人還要多，說是融為一體也不為過。