亞洲台商總會台中開會 盧秀燕提政績 蔡其昌秀好關係

亞洲台灣商會聯合總會第29屆第3次理監事聯席會議，今於台中舉辦開幕式，台中市長盧秀燕感謝台商，在台中投資近3千億元，創造2萬2千個工作機會；立法院副院長蔡其昌說，自己立院辦公室是「台商之家」，也點名下屆理監事，明年也要到台中舉辦會議，「不論哪個位置，永遠跟台商站一起」。

蔡英文總統致詞時表示，要成為台商最有力後盾，並說明能源、經濟政策，及政府在疫情下的企業輔助方案，相信大家團結緊密合作、發揮優勢，將可讓台灣走向世界，成為世界經濟發展的關鍵力量。

亞總已連續兩年在台中舉辦理監事聯席會議，台中市長盧秀燕作為東道主，第一句就先以「歡迎回家、歡迎來台中」當開頭，並說到台中，無論投資環境、生活品質、福利措施及基礎建設近年來成長卓著，是舉辦會展活動的最佳選擇，在台商會及更多指標性團體見證下，市府將持續強化區域競爭力及國際化，讓更多企業投資台中。

盧秀燕也指出，經濟部推出的「投資台灣三大方案」，投資台中的廠家數達247家，是全國第一，創造逾2萬2千個就業機會、總投資金額近3千億，加上亞總連兩年在台中舉辦會議，是企業們對於台中經濟發展的肯定，盼有更多企業投資台中。

將於年底市長選戰與盧秀燕碰頭，立法院副院長蔡其昌致詞時說，「面對台商需求，在立院是不分黨派的」，並說自己在立院12樓的副院長辦公室是「台商之家」，並提到自己是立法院世界台商之友會會長，7年來跟台商朋友一起解決很多問題，「謝謝蔡總統支持我們台商」。

「江總會長是台中人，一定要在台中辦，市政府歡迎，立法院世界台商之友會會長也是台中人，更加歡迎」，蔡其昌更展現與台商的好關係，打趣點名下屆理監事，要求會議也要在台中辦，並以「兄弟姊妹」稱呼台商們，感謝他們一路相扶持協助，「不論蔡其昌在哪一個位置，永遠為台商服務，跟台商站在一起。」