恩恩爸批真相未明就辦法會很諷刺 侯友宜：盼逝者安息

新北市長侯友宜昨日出席新北新冠病毒亡者超薦祈福法會，不過恩恩爸並未到場，並批評恩恩案還沒得到真相，儀式讓他感到格外諷刺。侯友宜今天說，辦這個法會的意義，是希望生者平安、逝者安息；恩恩爸有沒有受邀？他僅說，一切按照靈鷲山法會的程序。

侯友宜今日出席樹林民生親子公園天幕籃球場啟用典禮，在典禮舉行前受訪表示，整個法會的過程，都用莊嚴跟肅穆來慰助1427個所有往生者，也希望在世的人能夠平安，也能夠彌補沒有辦法送往生者的遺憾，辦這個法會的意義，是希望生者平安、逝者安息。

而法會是否邀恩恩爸，侯僅說一切按照靈鷲山法會的程序。至於民進黨新北巿長參選人林佳龍提及若選上市長，第一件事就是公布整個恩恩案，侯則表示，所有相關的資料很早之前就送交給司法單位來釐清。