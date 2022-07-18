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總統府發布新人事 黃重諺出任副秘書長
總統府今天宣布，蔡英文總統任命前總統辦公室主任黃重諺出任總統府副秘書長，這項人事命令於即日生效。而總統辦公室主任將由總統府發言人張惇涵接任，並同時兼任總統府發言人職務。
張惇涵今天表示，黃重諺非常熟稔總統府及政府事務。過去，在高雄市長陳其邁擔任總統府副秘書長及行政院發言人期間，黃重諺即任職於總統府及行政院，襄佐各項政務推動。
張惇涵表示，黃重諺並於2016年起，先後擔任總統府發言人、總統辦公室主任，對於總統府政務推動及重大公共政策方向等業務高度熟稔。蔡總統希望借重黃重諺的專業，襄助蔡總統在國政工作上推動更為順暢。
張惇涵表示，原總統府副秘書長李俊俋、總統府發言人Kolas Yotaka，因個人生涯規畫，也於今天正式請辭生效。蔡總統感謝兩位工作夥伴在過去這段時間的付出，並期勉新任的黃重諺持續兢兢業業、克盡職責。
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