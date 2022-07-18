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傳蘇貞昌任林佳龍競總榮譽主委 蘇巧慧：有結果會報告
民進黨新北市長參選人林佳龍近日布局選戰，將由立委羅致政、吳秉叡擔任競選總部副主委，新北市黨部主委何博文任執行總幹事。外傳行政院長蘇貞昌將擔任競選總部榮譽主委，立委蘇巧慧表示，所有競選架構會在今天有較正式的會議，有結果會跟大家報告。
林佳龍第一波人事名單已出爐，羅致政、吳秉叡擔任競選總部副主委、何博文將擔任執行總幹事，另新北市9區立委及不分區立委林楚茵、沈發惠共同擔任各區總指揮。外傳蘇貞昌將任林佳龍競選總部榮譽主委，蘇巧慧則表示，所有競選架構會在今天下午有較正式的會議，有結果會立即跟大家報告。
至於新北9區立委擔任各區總指揮，是否幫忙分進合擊？蘇則說，立委是每個地區選出來的席次，一定要盡力把自己的區域顧好，林佳龍就會更有機會，新北就會大翻新。
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