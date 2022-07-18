影／王必勝今上任疫情中心指揮官 誤叫蔡總統為賴總統
衛福部次長王必勝今天新上任中央流行疫情指揮中心指揮官，他今天到台中后里，簡報后里地區增設住宿型長照機構及醫院規畫案時說，后里住宿型長照型機構，6年多來，口誤說成執政團隊在「賴總統」，馬上改口說在蔡總統帶領下，有非常好成績，傑出表現，他在衛福部任職，覺得總統特別重視老有所終。
衛福部豐原醫院今天在后里月眉糖廠附近簡報，后里地區將增設住宿型長照機構和豐原醫院后里分院，蔡英文總統到場，立法院副院長蔡其昌和立委楊瓊瓔、莊競程、林靜儀與前立委洪慈庸與后里地區里長等人到場。
王必勝簡報時說，今天是他上任疫情指揮中心指揮官第一天，馬上到后里簡報這二件工程案，他簡報前先向總統和與會人員問候，先問候總統，口誤說到「賴總統」，馬上改口「蔡總統」。
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