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新任部長薛瑞元曾嚇到睡不著 分析「這三點」重拾信心

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
衛生福利部於今上午10時舉行部長交接典禮，新任部長薛瑞元致詞。圖／擷取自衛福部直播
衛生福利部於今上午10時舉行部長交接典禮，新任部長薛瑞元致詞。圖／擷取自衛福部直播

衛生福利部於今上午10時舉行部長交接典禮，新任部長薛瑞元首先感謝行政院院長蘇貞昌給他機會接棒，「成為形塑輝煌蔡英文時代的一份子。」他也自爆，上周和新任次長王必勝、留任次長李麗芬一起開完記者會，當天晚上忽然驚醒、全身冷汗，因為想到原本天塌下來都有陳時中，現在「這個大柱子」要離開了，他哪來的信心可以接下陳未完的工作？想到此便嚇到睡不著。

不過薛瑞元說，他的個性就是解決問題為導向，因此他立刻著手分析，擁有「擔任七年院長、擔任屏東縣衛生局局長、衛福部團隊優質」這三個優勢條件，有自信可以平順完成陳未完的工作，「想到此，我就睡得著了。」薛瑞元也二度主動提及「我唯一的一位夫人」，並向太太喊話「我不會讓你失望」

薛瑞元說，他所擁有的第一個條件，是曾經在雙和醫院董事長和院長帶領下，擔任七年副院長。「一家醫院各個部門介面之複雜，不亞於一個行政機關，我們做起來了！」從零到目前的成就，不是他個人的功勞，但表示他可以融入團隊、把事情做好，

第二個條件，是2015年到屏東縣政府擔任衛生局局長。「第一天進議會的時候，議員就打群架，但是我沒被嚇跑，還留在那邊兩年半，在潘縣長的帶領下也做了一些事情。」第三個更是重要的條件，是衛福部有非常優質的團隊。過去五、六年，他回到衛福部之後觀察，團隊非常厲害、優秀，有好的領導指出方向、方法、原則，同仁就會盡力去做，交出漂亮的結果。

「想到這裡我就去睡了，終於可以睡得著了。」薛瑞元說，接下來，需要整個衛福部團隊的協助，才有可能平順地把接下來的工作做好。陳時中已經立下的典範和做事原則，未來也不會背離這些方向，他有信心可以做好、不會辜負行政院的期待。「我也要向我唯一的夫人說，我不會讓你失望。」

薛瑞元 衛生局 屏東縣政府 蘇貞昌

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