從關心農業到發射火箭 鍾佳濱胸懷大志

「跳脫屏東只是農業縣的印象，成為台灣飛向宇宙的航空母艦！」民進黨立委鍾佳濱表示，因為廣泛接觸民眾過程中，偶然遇到火箭阿伯，對談後，才更能理解航太議題的重要性與屏東的航太優勢，成功發射火箭。他也不忘農業初心談到，農民的願望就是「農作物賣得好」，而農業根本問題要吸收國際經驗，他笑著說，「關心自己的肚子，自然就會關心農民」。

從陳情增廣見聞

鍾佳濱曾擔任屏東縣副縣長，目前擔任屏東縣的區域立委，長期致力於協助當地農業。目前國會休會期間，鍾佳濱行程仍相當緊湊，日前甫出訪東南亞國家，向台商取經討教，盼能找到台灣市場新定位，更形容當時「趕場起來真的像陀螺打轉一樣」，而回到台灣之後，不僅馬上到廣播節目分享見聞，在接受本次專訪前，也正在與幕僚開會研討。

從行政官員走向中央民代是否有什麼不同？鍾佳濱表示，因為多年就職於行政機關，加上8年副縣長的經驗，對行政事務有一定的接觸，更自信表示對「養雞、養鴨、養豬、種稻、種花」等地方事務都有著全盤的了解。他接著說，在投身立委到中央問政之後，反而許多事情是在地方層級不會碰到的議題，包括國防、外交或數位科技等。

被問到如何面對愈來愈多元的議題時，鍾佳濱說，民眾會出於對民意代表的信任，而提出陳情。這些五花八門的陳情自然會增加他接觸議題的廣度。他透露，其實「選民服務非常吃力不討好，十之八九都是民眾在行政機關碰壁的」，但部分陳情卻能夠指出行政機關的盲點，或者點出政府還來不及準備的新興事物，像先前碰上網路詐騙的陳情後，就會主動去理解這一塊。

沒有人想過的火箭

監督議題如此廣泛，是否會遇上心有餘而力不足的狀況？鍾佳濱思考一下後說，「如果覺得事情很容易做到，可能是目標設定的太小」，而且不只是國會議員，所有人在職場上可能都會有類似的感受。他繼續說，心如果太有餘，代表目標設定不夠遠，沒有把自己放在更高的位置上；而力不足的時候，就可以反省是不是資源匱乏，並進一步充實自己的能力與資源，才是正向的態度。

鍾佳濱接著說，當然還是會遇到無疾而終，努力推動的事情沒有下文的狀況，但「這未必是虎頭蛇尾，可能只是時機還沒有到」。他舉屏東旭海火箭成功發射為例說，這事件早個三、五年前提出可能就不會成功，因為當時大部分人都還不知道太空發展、低軌道衛星與日常通訊之間的關聯。

他表示，因為偶然的機會，自己接觸到火箭阿伯吳宗信，在對話碰撞下，一瞬間將過去累積相關知識連接起來，也意識到航太議題的重要性，於是在屏東地方幹部的組訓中，也邀請吳宗信來做演講。他回憶說，當時也面對到不少質疑的聲音，「一個南部農業縣的區域立委，搞航太議題會不會太脫節了」、「怎麼可能跟60、70歲的屏東農民說什麼太空產業？」

但隨著時間的推移與各方努力，火箭終於在屏東發射了。他表示，「一開始很遙遠的目標，現在終於跨出了這一步」，也讓愈來愈多民眾了解，其實太空事蹟離我們那麼近。

他深有感觸的說，這件事情之所以能成功，不因為自己是火箭專家，而是因為與各領域的人物廣泛接觸，才能「跳脫屏東只是台灣農業縣的想法，成為一艘航向天空的航空母艦。」

local問題國際化

當提到近期台灣農漁產近期屢屢受到打擊，而屏東又是芒果、石斑魚等食物的產區時，鍾佳濱語重心長的說，地方農漁業聽起很「local」，且長期面臨到產銷失調、價格崩盤等根本問題。若能從外部去尋求機會，可能就出現十足的改變，所以還是要抱持著「勇於嘗試，努力不懈」的基本態度。

他談到，去年台灣鳳梨面臨抵制，除了日本鼎力相助之外，也有嘗試向東南亞賣鳳梨，「但東南亞本身就有在賣鳳梨，而且這些國家幅員遼闊，種植成本低，根本沒有人會想到要賣鳳梨到東南亞國家」，但台灣就是透過冷凍技術，將台灣品質良好的鳳梨，轉向銷售到這些國家的高端市場。

不忘農業初心

被問到近期有沒有聽到農民的心聲或反應時，鍾佳濱說，農業的投入到收成需要很多時間，不像工地工作一天就領一天的工資，投入產出非常直接，但農民種菜收成至少1個月、把豬養肥也要10個月、種個香蕉18個月就過去了，所以其實農民的願望很簡單，就是「收成好、賣個好價格」。

然而，如此簡單的要求到公共政策的領域，就變得複雜起來，因為好價格就意味著要由消費者要吸收。鍾佳濱表示，既存的農業問題再加上不確定的氣候、政治打壓等狀況，如何找出一條路來達到目標，感嘆道「不容易，真的不容易」，但還是要會努力嘗試。

他話鋒一轉說，農業被忽略長達一世紀之久。然而，俗話說「風水輪流轉」，當氣候變遷、健康環保等意識興起時，世界突然發現農業還是很重要的根本。而農業成為不可輕忽的部份時，相關的問題也比較容易獲得重視，他最後笑著說：「多關心自己的肚子，自然就會關心農民」。





民進黨立委鍾佳濱長期關注地方農漁業，逗趣與石斑魚合照並說「這麼大隻的石斑魚！」（鍾佳濱臉書）

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