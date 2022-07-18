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美國前防長艾斯培今率團訪台 將拜會政府高層

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導

外交部今天宣布，美國「大西洋理事會」訪問團由美國前國防部長艾斯培率團，義大利前總統外交顧問史德方尼尼及大西洋理事會資深副會長博貝利一行3人，於7月18日至21日訪問台灣，外交部表達誠摯歡迎。

外交部明日下午將舉行「美國大西洋理事會訪問團」記者會說明。訪團此行將拜會我國政府高層及相關部會，並與智庫、商界等人士互動交流，以瞭解我國最新發展，並就印太地區安全經貿情勢及台美歐關係等廣泛交換意見。

外交部指出，艾斯培擔任美國國防部長任內，多次公開表達對民主台灣的支持與承諾，卸任後也持續關注台海和平穩定，是台灣的忠實友人。隨著俄烏戰事爆發，國際社會對台灣直接面臨威權政體威脅更加警覺及關注，外交部期待藉此次訪問，加深美國及歐洲政策圈對台灣的瞭解及支持。

「大西洋理事會」是無黨派的美國智庫，總部位於華府，成立宗旨為強化跨大西洋的政策研究及合作，在美歐人脈豐沛，相關研究也深受各國決策人士重視。

美國 外交部 艾斯培

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