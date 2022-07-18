國民黨：藍穩定供電綠欠電 還馬英九公道必是蔡英文

民進黨日前批評當前用電情況是「前總統馬英九留給大家的爛攤子」。國民黨反擊指出，前總統馬英九執政期間全台不曾大停電，維持穩定供電的基本要求，反觀蔡英文執政後僅6年就5度大停電，人民嚴重不滿。這就足以證明民進黨的能源政策完全錯誤，更拉台灣人民陪葬，「還馬英九公道者必蔡英文」，呼籲「欠電」的民進黨別再牽拖，應負責任地將錯誤能源政策改弦更張。

國民黨抨擊，蔡政府面對大停電總是歸咎於「國家電力輸送和基礎設施韌性問題」，但其實最根本的能源政策就已出了問題。連台灣美國商會都指出「安全及穩定的能源供應必須馬上處理」，可見民進黨治理下台灣的能源供給情況，連美國人都認為是個迫切危機。

國民黨表示，民進黨的能源政策若持續不改弦更張，供電不穩將會繼續成為國人的日常，經濟、民生陷入危機，民眾、產業界必須提心吊膽地過日子，而鉅額的損失也永遠將被迫由國人自行承擔，民進黨可會負責一分一毫？難道民進黨為了一黨的「神主牌」，而要讓台灣人民與產業跟著陪葬？

國民黨指出，蔡英文的「非核家園」政策要求2025年能源配比達到「532」，即燃氣發電占比50％、燃煤30％、再生能源20％，但是根據能源局估算，再生能源佔比在2025年確定無法達到20%，2025「非核家園」政策確定會跳票！那麼蔡英文政府所承諾的2050「淨零碳排」，是不是也要跳票？民進黨的能源政策難道就是由一而再再而三的跳票組成嗎？

國民黨表示，國民黨一向支持環境永續的理念，過去也召開數場「能源台灣」、「永續台灣」、「空污台灣」的系列能源論壇，主張確保供電穩定安全，認為能源政策應穩健、多元、潔淨、可負擔，以確保能源供給低碳高效、安全無虞。國民黨會持續積極尋找務實解方，扭轉民進黨錯誤的能源政策，還給台灣一個乾淨、穩定供電的未來。