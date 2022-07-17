謝長廷：安倍家屬為賴清德延遲入殮 賴獲同意拍照留念

日本前首相安倍晉三遇刺身亡，副總統賴清德親赴日本弔唁並參與家祭，前國策顧問金美齡卻批評「賴清德參加安倍家祭被放單」、「駐日代表處沒有做事」。駐日代表謝長廷今在臉書說分明，並表示，不希望這次賴清德悼慰之行的努力，因金美齡心急誤會的幾句話而破壞或抹殺，同時也替同仁說幾句公道話。

謝長廷指出，賴清德此次的確是應安倍家屬之邀來日，日方定位為特例、私人行程，所以7月11日13時31分一出機場，即由他陪同直奔喪宅，家屬並為此延遲原定2時的入殮時間。他們在喪宅瞻仰遺容，看到安倍最後一面後，退在旁邊雙手合十目送大體下樓移上靈車。

謝長廷說，等靈柩離去一陣子他們才敬禮離去，這期間賴清德向家屬一一致意，表達哀悼，在場除昭惠夫人外，有母親洋子夫人、大哥寬信先生、弟岸信夫先生等家族，賴清德並得家屬同意拍照留念。當天因距5時30分公祭還有點時間，他請賴清德到代表處休息，他則抽空在4時，參加在線上見證桃園市觀音區和千葉縣銚子市的友好備忘錄簽訂儀式。

謝長廷說，5時已有媒體催說增上寺的公祭現場大排長龍，但也有消息來説中國孔大使6時要去上香，他們商量最好避開以免媒體做文章，轉移焦點，最後決定提前於5時15分出發前往上香，抵達現場時，發現很多人在排隊，家屬要他們直接前往上香的室內埸地，他倆上香後本來可以多坐一會兒觀看儀式進行，但賴說照原定計劃於5時45分離開。不過，後來知道有些使節和貴賓不耐排隊而取消上香。

謝長廷說，結束後送賴清德去飯店用餐，就當天行程作了檢討，賴隨後接到家屬通知，第二天7月12日在同一場地有家祭，邀請他參加，因家祭是親人或視同親人的密友參加，自己沒受邀請就不便去，所以和賴商量他去的接送程序，而自己則去參加原定已經請人代理的兩個行程。

謝長廷說，賴副12日坐駐處提供的車子前往，到增上寺門口時，他辦公室的機要專委下車，換成家屬派的友人上車一同坐到會場，在會場門口遇到金美齡，她熱情挽著賴清德的手進入會，並向在場的貴賓介紹，要求交換名片，也特別向昭惠夫人介紹，其實都已經見面幾次了。不知為何家屬前一天沒有通知她。

他覺得賴清德這次來日本的表現是誠懇、自制、低調，是位成熟的政治人物，值得肯定；悼祭是家屬為中心的事情，家屬把賴當成親友，所以可以享受若干優遇和特典，但他知道勢不能使盡的道理，相當自制，例如公祭結束即離去，避免和中國大使碰面，造成有關單位困擾。

謝長廷表示，公祭沿途遇到很多議員朋友，約吃飯或喝茶，賴清德都致歉婉謝；家祭時雖然金女士帶賴介紹政治人物，依現場的人告訴他，賴只收下名片，低語回說沒帶名片，即迅速入坐，家祭現場這樣很得體，大家都可以諒解。又家祭離開時，現場人多，站著等車招搖，他主動說可以走一段，所以是走路到增上寺門外，避免又和政治人物高調打招呼，轉移悼慰的焦點。

他說，金美齡早年被列為黑名單，吃了很多苦頭，對駐日單位一向有刻板印象可以理解，他年歲已大，可以駡他的長輩越來越少了，「她多我12歲，駡我幾句無妨，」不過，他不希望這次賴副悼慰之行的努力，因她心急誤會的幾句話而破壞或抹殺，同時也替同仁說幾句公道話。

謝長廷說，駐處接獲賴清德要來悼祭的時間是公祭前一天（10日）的下午，當天是參議員投票日，同仁為處理入境、行程、飯店、交通、路線等手續，不眠不休開了幾次會，全力協助，即使是家祭當天，他看電視畫面，金美齡挽著賴副的左手，右手邊就是家屬的友人，她來迎接也擔任翻譯，而站在前面忙著聯絡車子的人就是代表處的傅組長，雖然是分內應該做的，但不能說沒有做事。