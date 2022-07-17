賴清德：民進黨有責任為城市的發展再創新局

民進黨全代會今天為已提名的18位縣市長參選人造勢，但副總統賴清德因日前赴日回國，還在進行自主管理無法參加。賴清德今天在臉書上說，台灣是一個團隊、國家是一個整體，身為執政黨，民進黨有責任為城市的發展、為台灣的進步再創新局，給人民最強國家隊。

賴清德表示，因為還在自主防疫，缺席了今天下午民進黨的全代會，但關心台灣未來的心與大家同在。尤其是，共同對抗疫情的這兩年半，感謝全體國人的配合與努力，更要向防疫團隊、醫護夥伴以及行政團隊，說聲辛苦了。

賴清德說，從中央到地方、從防疫到改革，為了台灣及下一代，大家同心協力、團結合作，面對疫情也從未停下腳步，一路堅持打拚，讓國家持續進步、持續向前。

賴清德說，在蔡英文總統及行政院長蘇貞昌的帶領下，政府穩健推動「紓困振興護經濟」、「加薪減稅惠全民」、「育兒長照國家挺」、「租屋補貼再加碼」等四大面向的政策改革，以照顧全民安穩過生活。由民進黨所執政的縣市首長與行政團隊，也齊心落實中央政策、提升政務推動的效率，在變局之中，穩健帶領城市進步發展，不僅打拚出優異的成績，更充分發揮城市潛力。台灣是一個團隊、國家是一個整體，身為執政黨，「我們有責任為城市的發展、為台灣的進步再創新局，給人民最強國家隊。」

賴清德說，11月26日的選舉，民進黨推出有能力、有經驗的縣市長候選人，以更優質、更專業、更有魄力的堅強陣容，扛起「綠色執政，品質保證」的招牌，來回應人民的期待、贏得最大的支持。同時，年底也將舉行「18歲公民權修憲複決」，這是台灣憲政改革的關鍵一步，也由民進黨最早提出的主張。「我們會堅定的支持與推動，要為年輕人投下同意票，『民主、前進、挺18』，留給下一代更好的台灣。」

賴清德說，團結是為了改變，改變才能落實理想，年底的選舉，一定要攜手同心、贏得勝利，讓會做事的團隊，一起把國家帶往更好的方向。在這塊土地上，繼續守護民主、守護自由，展現勇敢、自信的堅毅決心，團結台灣、顧好未來。