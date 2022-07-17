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民進黨全代會不喊度過疫情 趙少康：蔡總統心中只有選票沒有人民

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
中廣董事長趙少康。本報資料照片
中廣董事長趙少康。本報資料照片

民進黨全代會今天登場，中廣董事長趙少康表示，中央流行疫情指揮中心公布新増73例死亡，但蔡英文高喊的不是如何帶領台灣度過疫情、全力挽救人民免於因疫情而死亡，她想的是如何打贏年底九合一大選，高喊的是「綠色執政品質保證的成績單拿出來，民進黨贏，台灣一定贏」。

趙少康表示，今年本土疫情爆發以來，口罩慢、疫苗慢、快篩慢、給藥慢，沒有先期部署，導致國內染疫死亡率高達萬分之17，遠高於新加坡（萬分之5）、南韓（萬分之10），更超過指揮中心設定的萬分之十防線，絕對不是蘇貞昌內宣的死亡率全球最低。

趙少康說，政府引用經濟學人的數據，宣傳台灣超額死亡率在全球倒數第三，「但是國內前年和去年疫情相對輕微，稀釋平均值」。應該從今年疫情爆發開始算，才能檢驗出政府該有的準備都沒有到位。

至於蘇貞昌口中的高投藥率，趙少康指出，這也跟國內大規模流行的時間點有關。歐美國家大流行時，抗病毒藥物還沒上市，（輝瑞Paxlovid約今年3、4月才被廣泛使用），台灣今年才爆發社區大流行，有時間爭取口服抗病毒藥物。

趙少康指出，即使如此，國內65歲以上、有慢性病、重大疾病等人口約14％，投藥率近8％，高風險族群還是只有約60％使用到藥物。

趙少康表示，疫情爆發至今，超過8千名同胞不治，總統跟院長從未表達不捨或遺憾，卻堅持防疫成績優良，指揮官還中途烙跑，愧對人民所託。陳時中想的是選台北市長，辭掉指揮官，接手的是官位比衞福部長還低一階政務次長。王必勝怎麼指揮調度各部會？為什麼前副總統陳建仁、副總統賴清德不接指揮官？因為他們怕做不好，影響他們未來的政治行情、大選選情。

趙少康諷刺，至於蘇貞昌洋洋得意的說「台灣經濟11年最好」，更是讓很多民生服務業內心淌血。台灣的經濟成長是靠部分產業，如半導體、3C產品及大陸、美國市場撐起來的，但還是有很多行業，如餐飲、觀光旅館、國外旅遊、藝文演藝業、電影娛樂業、體育健身業、按摩保健業、運輸業、服務業、媒體業營業情況慘烈，食物、房租等核心物價又節節上升，所得差距加大，基層民眾苦不堪言，還好意思吹牛說經濟好。

趙少康感嘆，這樣的政府，心中只有選票、只有選民，根本沒有人民，「蘇貞昌怎麼有臉説他重視台灣人民的生命」。

趙少康 蔡英文 疫情 民進黨

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