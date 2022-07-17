快訊

中職／悍將沒輸！辛元旭3支追平安 逼和兄弟中止11連敗

痛批俄愈來咄咄逼人 英空軍參謀長嗆：已做好開戰準備

柯文哲IG小編誤傳發言人全家出遊照 四叉貓再提2年前「這件事」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲。記者曾學仁／ 攝影
台北市長柯文哲。記者曾學仁／ 攝影

台北市長柯文哲IG帳號因小編忘記切換使用者，誤傳自己全家出遊照，引發網友熱議，網友四叉貓則在臉書貼文酸爆，「聽說柯文哲官方ＩＧ被誤傳照片，你們怎麼會對這種事大驚小怪？北市府的官方粉專又不是第一次誤傳，而且這次還沒有上次精彩....」

柯文哲IG今天出現一篇貼文，內容寫下「好久沒出門走走，託女兒的福，一家三口加小表姊一起迎風、踏浪，難得放鬆了」，並祝福寶貝女兒5歲生日快樂，但照片沒有柯文哲，卻是北市府發言人陳智菡一家三口出遊照，引發網友熱議，儘管貼文不久火速撤掉，但已經被許多網友截圖。

四叉貓更在臉書重提2020年台北運動吧臉書粉專疑似遭駭客盜用事件，並附上一張打馬賽克的照片，引起底下上百網友好奇留言，有網友說，帳號混亂事件再加一；還有網友說「你這個馬賽克讓畫面更加毋湯了....」；還有網友酸出包「一年發一次嗎～」；還有網友說，打馬賽克應該是柯文哲那張嘴。

至於四叉貓臉書提到的市府官方粉專「誤傳」照片，是指2020年「台北運動吧」臉書粉絲專頁事件，此粉專在2020年2月7日深夜時，連續被貼出多則色情影片連結，還附有露骨圖片。台北市體育局當時回應，該事件是因遭駭客盜用帳號，並火速關閉粉專。

四叉貓在臉書重提2020年台北運動吧臉書粉專疑似遭駭客盜用事件，並附上一張打馬賽克的照片，引起底下上百網友好奇留言。圖／引用自四叉貓臉書
四叉貓在臉書重提2020年台北運動吧臉書粉專疑似遭駭客盜用事件，並附上一張打馬賽克的照片，引起底下上百網友好奇留言。圖／引用自四叉貓臉書

柯文哲 四叉貓 陳智菡

相關新聞

柯文哲IG小編誤傳發言人全家出遊照 四叉貓再提2年前「這件事」

台北市長柯文哲IG帳號因小編忘記切換使用者，誤傳自己全家出遊照，引發網友熱議，網友四叉貓則在臉書貼文酸爆，「聽說柯文哲官...

民進黨中常會派系結構不變 賴系人馬正式進軍黨權力核心

民進黨黨職改選結果出爐，中常會各派系席次與改選前維持不變，而新潮流系的三席中常委，則有親副總統賴清德的立委林俊憲進入中常...

新書發表會 蔡其昌：要當暢銷書作家市長

要參選台中市長的立法院副院長蔡其昌，晚間在台中市舉辦「日日台中款」新書發表會。他說，若有人問他喜歡暢銷書作家還是市長稱號...

DPP全代會／賴系正式進軍黨權力中樞奠基2024 蘇貞昌「尊英」鞏固閣揆大位

民進黨全代會今天登場，民進黨黨主席蔡英文、行政院長蘇貞昌與18位民進黨縣市長參選人合體造勢，為選戰鳴槍起跑。年底選舉結果，攸關蔡蘇體制存續，蘇貞昌在全代會推崇蔡英文領導，尊英態勢鮮明，但蘇也說，這四年來蔡英文與民進黨支持度的優劣對比，意在凸顯他擔任行政院長後，綠營支持度持續攀升，鞏固行政院長地位，用意不在話下。

國民黨全代會下月28日登場 朱立倫喊目標16席六都過半

民進黨全代會落幕，國民黨將在下個月28日於桃園巨蛋舉行全代會，進行2022選戰大造勢。全代會主軸除了要「給人民過好生活」外，更將以國民黨主席朱立倫去年參選黨主席的承諾為目標，「六都過半，目標16席」。...

國務機要費案獲免訴後首現身！陳水扁出席民進黨全代會 引現場騷動

民進黨今天舉辦全代會並舉行兩年一度的黨職改選，前總統陳水扁稍早也現身全代會現場，引發注目。不過陳水扁到場後沒有對外發言，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。