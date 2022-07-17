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國民黨全代會下月28日登場 朱立倫喊目標16席六都過半
民進黨全代會落幕，國民黨將在下個月28日於桃園巨蛋舉行全代會，進行2022選戰大造勢。全代會主軸除了要「給人民過好生活」外，更將以國民黨主席朱立倫去年參選黨主席的承諾為目標，「六都過半，目標16席」。
不過，國民黨秘書長黃健庭表示，選情評估滾動式進行中，目前尚未自估整體席次，但會全力以赴，有信心讓國民黨席次最大化。
國民黨文傳會副主委林家興表示，2022目標是六都過半，總席次16席。黨中央將提供議題攻防素材，給各地民代參與戰情，也已與各縣市建立聯繫窗口，即時傳遞並掌握攻防資訊。
黨務人士評估，這次沒有2018年的韓流，但國民黨有望拿回北台灣，桃園市、台北市、基隆市勢在必得，因此將以「決戰北台灣」帶動各地選情，互相拉抬；並以讓人民過更好的生活為主軸，持續監督疫情、缺電和民進黨地方「失」政，並提出讓民眾有感、民眾關心的議題，也會繼續追蹤論文案。
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