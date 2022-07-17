民進黨中常會派系結構不變 賴系人馬正式進軍黨權力核心

民進黨黨職改選結果出爐，中常會各派系席次與改選前維持不變，而新潮流系的三席中常委，則有親副總統賴清德的立委林俊憲進入中常會，加上相對友好的陳世凱、何志偉兩席常委，賴系正式進軍民進黨權力核心。

依照民進黨選舉規定，由全國黨代表選出30席中執委後，再由30席中執委投票選出10席中常委。最終投票結果，應選30席中執委中，新系9席、蘇系2席、柯建銘系統1席、綠色友誼連線2席、民主活水1席，英系6席、正國會6席、湧言會3席。

當選名單分別為，呂林小鳳、陳茂松、黃承國、何志偉、黃世杰、蘇巧慧、蔡易餘、林右昌、陳世凱、簡煥宗、許菡芸、彭成龍、李姸慧、林益邦、彭佳芸、陳淑華、紀桂珠、陳亭妃、蘇治芬、王定宇、陳啟能、許淑華、郭再欽、鄭美娟、潘孟安、邱俊憲、林俊憲、王義川、曾姿雯、高閔琳。

中常委改選結果，派系實力分佈與上屆相同，新系3席、蘇系1席、綠色友誼連線1席，英系2席、正國會2席、湧言會1席。當選名單為陳茂松、黃承國、何志偉、蘇巧慧、蔡易餘、林右昌、陳世凱、王定宇、林俊憲、許淑華。

開票過程中，出現了一個意外的小插曲，疑似有中執委蓋錯票，把要給「許淑華」的票蓋給「陳淑華」，儘管最終許淑華仍以2票順利當選中常委，與新系配票狀況相同，但仍引發討論。

此外，湧言會今年共掌握70張全代票，原本估計當選3席中執委，但因新系的高雄市議員高閔琳僅獲得13票，與湧言會立委趙天麟票數相同，會中進行抽籤選出第30席中執委，高籤運不錯，如願中簽，當選中執委。

中評會主委部分，最終在新選出的11位中評委一致通過下，由新系立委賴瑞隆勝出。原先與賴競爭的英系立委管碧玲，由於選出新任中評委後，計算票數居於劣勢，因此退出競爭。