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藉跳電嗆蔣萬安市政門外漢 黃珊珊：被台電愚弄

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
對於北市跳電，蔣萬安批評北市府不要跟中央互踢皮球，黃珊珊也嗆蔣萬安「蔣委員，你中了中央的計，只能自證自己真的是『台北市政門外漢』」圖／引用自黃珊珊臉書
對於北市跳電，蔣萬安批評北市府不要跟中央互踢皮球，黃珊珊也嗆蔣萬安「蔣委員，你中了中央的計，只能自證自己真的是『台北市政門外漢』」圖／引用自黃珊珊臉書

北市北投、饒河街昨天停電，副市長黃珊珊今在臉書表示，七月才剛過一半，停電惡夢反覆上演，打擾市民周末逛夜市的好心情，台電照例又端出不痛不癢的「事故性停電」說法。甚至蔣萬安自動「超連結」到松湖與玉成變電所，要中央與地方不要互踢皮球。

黃珊珊也嗆蔣萬安「蔣委員，你中了中央的計。這種各打五十大板的發言，只能自證自己真的是『台北市政門外漢』」，「一有跳電，就連接到松湖玉成未建，這是被推託之詞給愚弄了，只凸顯您對台北市政的不熟悉」。

黃也問蔣萬安，「您身為台北市選出來的立法委員，做了什麼？」面對台電各種財務黑洞、促協金、宣傳費編列及運用浮濫問題、內部績效管理不彰問題、土地閒置存貨等各種內控不良的問題，「您強力監督了嗎？身為北市立委，您對於台電要求北市企業要簽限電生死狀，又做了什麼？」

黃珊珊說，松湖與玉成變電所之所以歷經20年無法興建，是因台電原始計畫為「地上型變電所」，在地居民非常擔心輻射等環境影響，強烈抗議。其中松湖變電所，北市府早在91年就協助台電，將該區土地由工業區變更為「電力設施用地」，92年至105年市府還協助台電辦理了5場都審幹事會，可惜因台電說明不足，每一場都有民眾嚴重抗爭，甚至有人濺血。

黃說，變電所蓋在家裡隔壁，會不會有輻射？會不會影響身體健康？種種疑慮台電本該積極說明，但台電做了什麼？他們兩手一攤，從105年至108年彷彿人間蒸發，三年多都沒有再送件。直到108年，台電決定將變電所改地下化，北市也已經有條件通過，但條件就是要與在地說明，不過台電依沒用專業與技術，消弭人民疑慮。

黃珊珊提到，東區供電不足問題，從來不完全只因爲兩個變電所，那是台電推託之詞，從109年到現在，台北市各地經常發生無預警跳電、供電不穩狀況，其中有8成以上都是設備故障，電網妥善性根本不足。

黃說，請蔣委員多一點解決問題的誠意、多一點對專業問題的用心，多一點對市政的了解，否則無限的可能性就是零。

台電 北市 黃珊珊

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