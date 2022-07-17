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蘇貞昌說台灣在主要國家染疫死亡率最低 藍：家屬情何以堪
行政院長蘇貞昌下午在民進黨全代會報告施政成績，他表示，在主要的國家中，台灣染疫死亡率最低，超額死亡率是世界第三低。對此，國民黨表示，國內疫情已造成7000多人死亡，兒童死亡率比鄰近國家高，蘇貞昌還在全代會高談死亡率，對這些數以千計，失去親人的家屬情何以堪？蔡政府誇言防疫成績跟人民的感受差很大。
蘇貞昌表示，蔡政府在生育補助、租金補貼都比馬政府時期更優惠；在疫情衝擊下，我們經濟成長還是11年新高。
國民黨副秘書長兼文傳會主委王育敏表示，民進黨全代會訴求顧好下一代，然而台灣出生率在民進黨執政下已創中華民國史上最低，今年新生兒人數恐不到15萬，全球排名倒數第一。
王育敏表示，高房價，高通膨，低薪讓年輕人不敢生小孩，少子化如此嚴重，已成國安危機；高失業率，人民的痛苦指數已超過7%。民進黨根本上是執政失能，蔡政府顧好下一代就是口號治國，沒有提供年輕人友善的生養環境。
王育敏說，國民黨了解人民在疫情與通膨下的辛苦，會跟人民站在一起，為人民打拚，讓台灣人民過更好的生活。
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