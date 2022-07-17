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民進黨全代會 蘇貞昌要黨員給蔡英文總統最大掌聲

聯合報／ 記者李承穎／台北即時報導
行政院長蘇貞昌下午出席民進黨全代會。記者陳正興／攝影
行政院長蘇貞昌下午出席民進黨全代會。記者陳正興／攝影

行政院長蘇貞昌今天在民進黨全代會上表示，四年前，民進黨支持度低迷，總統支持度28.5%、民進黨24.2%，國民黨支持度39.9%，「大海嘯來再會游泳都沒有用」，但再過四個月就要選舉了，總統支持度47.3%、民進黨32.6%皆上升。蘇貞昌向黨員喊話「政府守護台灣、照顧人民，要走向世界，要持續為黨拚出好成績。」

蘇貞昌在致詞時細數蔡英文政府執政成績，從少子化預算明年已達1000億、最照顧長輩的政府、班班有冷氣、生生有平板政策等，並要黨員向國家領導人、蔡英文總統給予最大掌聲。

蘇貞昌說，在疫情下，台灣超額死亡率低，排名世界第二低、僅次於紐西蘭，兒童疫苗接種率也僅次新加坡，投藥率也是世界第一，但在疫情衝擊下，仍創下11年來新高的經濟成長率，且台灣人均GDP今年會超過南韓，在疫情之下非常不簡單。

民進黨 蘇貞昌 疫情

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