新北1427確診亡 侯友宜參加祈福法會眼眶泛淚光
新北市府為替新北1427位確診亡者超薦祈福，於今日上午於三重綜合體育館舉辦「2022新北市新冠病毒亡者超薦祈福法會」，市長侯友宜到場向家屬致意後默哀，期藉同心念佛，將功德回向給確診亡者，為家屬帶來平安，侯友宜疑似在行禮過程中眼眶泛淚。
侯友宜今日上午率領市府團隊、議員及地方里長約200人隨靈鷲山佛教基金會常存法師捻香祝禱、佛前大供及唱誦「爐香讚」，過程中，侯友宜眼眶泛紅，場面肅穆。
侯友宜表示，疫情三年多來，市府團隊秉持戒慎恐懼態度，全天候待命，沒有平、假日之分，為的就是讓疫情傷害能降到最低；自去年全台疫情爆發，市民感染中重症的比例也隨之提高，緊接而來的是珍貴生命一個個離去，到目前，新北已經有超過1400個家庭因家人染疫離去而破碎，心中的悲慟市府感同身受。
侯友宜說，照顧好每位市民，彌平生者傷痛，是市長最重要使命，為了讓在繁瑣防疫規定下只能簡易送終的往生者能夠安靈，也希望家屬心中難以彌平的創傷能稍稍消解，得到慰助，這次特別舉辦超薦法會，期能消除新北確診亡者病痛走向極樂淨土，也撫慰家屬心靈。
民政局長柯慶忠表示，法會由市府與財團法人靈鷲山佛教基金會共同執行，在五大法師帶領下，恭誦「藥師經」及「藥師咒」108遍，以相應藥師佛12大願，祈求諸佛讓生者離苦得樂；法會下午1時將開放市民上香祭拜。
民政局指出，今日下午2時將舉行瑜伽焰口法會，施設108桌齋食，施食亡者飽食，並藉由法師誦經加持，召請亡者前來聽聞佛法，使其前往極樂世界；供品物資市值近70萬元，法會結束後將捐予社會局實物銀行、三重區弱勢團體及社福團體，讓善心用之於社會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言