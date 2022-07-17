快訊

打選戰一定要設競選總部嗎？房價飆租金漲 參選人好糾結

提早28年！英氣象局預測2050年的高溫 本周將成真

台灣蘋果BTS方案曝光送這物？網友失望…想要比照美國、官方回應了！

新北1427確診亡 侯友宜參加祈福法會眼眶泛淚光

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜今日率領市府團隊、議員、里長約200人至三重綜合體育館參加「2022新北市新冠病毒亡者超薦祈福法會」，並捻香致意。
侯友宜今日率領市府團隊、議員、里長約200人至三重綜合體育館參加「2022新北市新冠病毒亡者超薦祈福法會」，並捻香致意。

新北市府為替新北1427位確診亡者超薦祈福，於今日上午於三重綜合體育館舉辦「2022新北市新冠病毒亡者超薦祈福法會」，市長侯友宜到場向家屬致意後默哀，期藉同心念佛，將功德回向給確診亡者，為家屬帶來平安，侯友宜疑似在行禮過程中眼眶泛淚。

侯友宜今日上午率領市府團隊、議員及地方里長約200人隨靈鷲山佛教基金會常存法師捻香祝禱、佛前大供及唱誦「爐香讚」，過程中，侯友宜眼眶泛紅，場面肅穆。

侯友宜表示，疫情三年多來，市府團隊秉持戒慎恐懼態度，全天候待命，沒有平、假日之分，為的就是讓疫情傷害能降到最低；自去年全台疫情爆發，市民感染中重症的比例也隨之提高，緊接而來的是珍貴生命一個個離去，到目前，新北已經有超過1400個家庭因家人染疫離去而破碎，心中的悲慟市府感同身受。

侯友宜說，照顧好每位市民，彌平生者傷痛，是市長最重要使命，為了讓在繁瑣防疫規定下只能簡易送終的往生者能夠安靈，也希望家屬心中難以彌平的創傷能稍稍消解，得到慰助，這次特別舉辦超薦法會，期能消除新北確診亡者病痛走向極樂淨土，也撫慰家屬心靈。

民政局長柯慶忠表示，法會由市府與財團法人靈鷲山佛教基金會共同執行，在五大法師帶領下，恭誦「藥師經」及「藥師咒」108遍，以相應藥師佛12大願，祈求諸佛讓生者離苦得樂；法會下午1時將開放市民上香祭拜。

民政局指出，今日下午2時將舉行瑜伽焰口法會，施設108桌齋食，施食亡者飽食，並藉由法師誦經加持，召請亡者前來聽聞佛法，使其前往極樂世界；供品物資市值近70萬元，法會結束後將捐予社會局實物銀行、三重區弱勢團體及社福團體，讓善心用之於社會。

侯友宜今日上午在「2022新北市新冠病毒亡者超薦祈福法會」禮佛，場面肅穆莊嚴，侯還過程中眼角疑似泛出淚光。記者張睿廷／攝影
侯友宜今日上午在「2022新北市新冠病毒亡者超薦祈福法會」禮佛，場面肅穆莊嚴，侯還過程中眼角疑似泛出淚光。記者張睿廷／攝影

法會 侯友宜

延伸閱讀

林佳龍指新北升格沒升級 侯友宜：多項建設進行中

正式宣布競選連任？ 侯友宜：會繼續往前走

林佳龍指能量用盡 侯友宜：新北的改變市民看得見

表揚模範父親 侯友宜憶雙親哽咽：我今年沒這機會了

相關新聞

王必勝明天上任防疫指揮官 施文儀分析最大挑戰是這個

衛福部長陳時中將於明天上午10時於衛福部正式交接卸任，由衛福部政次薛瑞元接任部長，醫福會執行長王必勝接任政次及指揮中心指...

連方瑀分享連戰3年病況 曝「當時若這樣做就天人永隔」

前副總統連戰這兩年進出醫院多次，去年才治療癌症，前陣子又住進加護病房。連戰妻子連方瑀今天發表「奇蹟」一文，訴說這3年來連...

新北1427確診亡 侯友宜參加祈福法會眼眶泛淚光

新北市府為替新北1427位確診亡者超薦祈福，於今日上午於三重綜合體育館舉辦「2022新北市新冠病毒亡者超薦祈福法會」，市...

安倍為何愛台？大國外交永遠利益優先 台灣不能以情感視之

曾經有一位美國國務院外交官對台灣的外交官說，如果美國在情感與戰略利益上選擇，一定會優先選擇戰略利益。 台灣往往看不清這個道理，不願意承認台灣只是美國為了維繫戰略利益的籌碼，總是把美國利用台灣，當成愛台灣，一旦情勢有變，啞巴吃黃蓮。

林佳龍指新北升格沒升級 侯友宜：多項建設進行中

民進黨新北市長參選人指新北升格後卻沒有升級，被外界解讀為諷刺新北市長侯友宜能力不足。侯友宜今表示，他在新北這麼長的時間無...

選舉好花錢／一定要設競選總部嗎？房價飆租金漲 參選人好糾結

九合一選舉開跑，不少參選人傷腦筋要不要設競選總部，過去參選人開記者會，幕僚討論選戰策略都在競選總部或服務處，也有地方讓民眾陳情、泡茶聯誼，志工跑完行程可以有休息的地方，有些甚至還能供餐。房價飆漲，連帶租金上揚，讓許多參選新人吃不消，有人認為設競選總部的花費不能省，深耕基層才能搶到最多選票，也有人認為，現在連阿公阿嬤都會上網使用群組，也習慣各種網路行銷及文宣，需不需要下重本租服務處，值得思考。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。