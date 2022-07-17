新北1427確診亡 侯友宜參加祈福法會眼眶泛淚光

新北市府為替新北1427位確診亡者超薦祈福，於今日上午於三重綜合體育館舉辦「2022新北市新冠病毒亡者超薦祈福法會」，市長侯友宜到場向家屬致意後默哀，期藉同心念佛，將功德回向給確診亡者，為家屬帶來平安，侯友宜疑似在行禮過程中眼眶泛淚。

侯友宜今日上午率領市府團隊、議員及地方里長約200人隨靈鷲山佛教基金會常存法師捻香祝禱、佛前大供及唱誦「爐香讚」，過程中，侯友宜眼眶泛紅，場面肅穆。

侯友宜表示，疫情三年多來，市府團隊秉持戒慎恐懼態度，全天候待命，沒有平、假日之分，為的就是讓疫情傷害能降到最低；自去年全台疫情爆發，市民感染中重症的比例也隨之提高，緊接而來的是珍貴生命一個個離去，到目前，新北已經有超過1400個家庭因家人染疫離去而破碎，心中的悲慟市府感同身受。

侯友宜說，照顧好每位市民，彌平生者傷痛，是市長最重要使命，為了讓在繁瑣防疫規定下只能簡易送終的往生者能夠安靈，也希望家屬心中難以彌平的創傷能稍稍消解，得到慰助，這次特別舉辦超薦法會，期能消除新北確診亡者病痛走向極樂淨土，也撫慰家屬心靈。

民政局長柯慶忠表示，法會由市府與財團法人靈鷲山佛教基金會共同執行，在五大法師帶領下，恭誦「藥師經」及「藥師咒」108遍，以相應藥師佛12大願，祈求諸佛讓生者離苦得樂；法會下午1時將開放市民上香祭拜。