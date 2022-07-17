林佳龍指新北升格沒升級 侯友宜：多項建設進行中

民進黨新北市長參選人指新北升格後卻沒有升級，被外界解讀為諷刺新北市長侯友宜能力不足。侯友宜今表示，他在新北這麼長的時間無役不與，新北2030願景包括新北三大核心、三環六線、蘆南蘆北開發案等都是現在進行式，他會繼續往前走。

侯友宜今出席2022新北市新冠病毒亡者超薦祈福法會，他受訪時說，他在新北這麼長的時間裡，大小建設無役不與，新北的改變是現在的進行式，更重要的是在改變過程都有做到快速轉換，他相信新北市民非常清楚新北的銳變，他一直都在與新北市民及最底層的第一線夥伴並肩作戰，相信大家都看在眼裡。

另外，林佳龍還指侯友宜喊的「2030願景」只是口號，認為侯要提出具體政策。

侯友宜指出，2030的願景已經規畫很長一段時間，且不斷執行中，像是新北三大核心、板南特區、新莊副都心、三重第二行政中心都是他們的願景。

侯友宜說，他們不但要把三軸心建構起來，還翻轉了軸心中心點，包括將五股垃圾山變夏綠地、塭仔圳開發、六大產業布局、三環六線串通、微笑曲線、蘆南蘆北開發案都是願景之一，他們會繼續往前走。