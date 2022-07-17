同台行程喊卡被黃珊珊躲？ 蔣萬安：沒有特別感受

國民黨台北市長參選人蔣萬安與副市長黃珊珊原訂今日同台出席活動，黃珊珊臨時取消行程，蔣萬安今上午出席「恭迎台北安西媽祖會口罩媽祖駐駕吉慶」儀式，媒體及會不會覺得黃珊珊最近在行程上躲避他？蔣說，沒有特別感受。

原訂今日下午蔣萬安與黃珊珊都出席「一起FUN幸福寵物笑嘻嘻」，狂犬病疫苗免費施打及萌寵競賽活動，黃珊珊卻臨時取消行程，媒體問蔣萬安會不會覺得黃珊珊最近在行程上躲避他？蔣說，沒有特別感受。

不過民調原地踏步，是否擔心黃珊珊陳時中之後可能會追上？蔣萬安表示，大家都可以看到，他每天都勤走，而且一直在努力打拚，「我想這個大家都可以看到」。

台北市政府今天宣布2022年台北上海雙城論壇將在7月19日舉辦，不過市府今年安排副市長彭振聲上台發言，遭質疑是否因黃珊珊過去曾說台灣是主權獨立的國家，導致二度缺席雙城論壇；蔣萬安表示，他一直強調，面對現在兩岸的困境，一定會在對等尊嚴以及相互善意的前提之下，創造一切有利因素，讓雙城論壇在符合市民的期待之下，繼續辦下去，而且更重要的是，希望論壇能夠真正地達到城市交流實質的成果出來。

此次雙城論壇舉辦，但共機持續擾台？蔣萬安表示，他要再次呼籲，對岸停止破壞兩岸和平的舉動，民眾真正期待的是兩岸之間和平穩定的發展，這是大家的共識。

另外，針對昨晚北投與饒河街傳出停電，蔣萬安表示，其實這兩次停電都是饋線跳脫，也就是負載過重，所以就要問台電，到底是設備太老舊，還是因為沒辦法穩定供電；客觀來看不管是松湖或是玉成變電所，這兩案其實延宕了十多年，都沒有辦法解決，只看到中央、地方互踢皮球、鬥嘴鼓，市民真正的權益卻一直被忽略。