快訊

連方瑀分享連戰3年病況 曝「當時若這樣做就天人永隔」

台中腦麻女大熱天賣十元沙琪瑪…高中師幫推廣 網友心疼：下架支持！

同台行程喊卡被黃珊珊躲？ 蔣萬安：沒有特別感受

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
蔣萬安今出席「恭迎台北安西媽祖會口罩媽祖駐駕吉慶」儀式。圖／蔣萬安辦公室提供
蔣萬安今出席「恭迎台北安西媽祖會口罩媽祖駐駕吉慶」儀式。圖／蔣萬安辦公室提供

國民黨台北市長參選人蔣萬安與副市長黃珊珊原訂今日同台出席活動，黃珊珊臨時取消行程，蔣萬安今上午出席「恭迎台北安西媽祖會口罩媽祖駐駕吉慶」儀式，媒體及會不會覺得黃珊珊最近在行程上躲避他？蔣說，沒有特別感受。

原訂今日下午蔣萬安與黃珊珊都出席「一起FUN幸福寵物笑嘻嘻」，狂犬病疫苗免費施打及萌寵競賽活動，黃珊珊卻臨時取消行程，媒體問蔣萬安會不會覺得黃珊珊最近在行程上躲避他？蔣說，沒有特別感受。

不過民調原地踏步，是否擔心黃珊珊陳時中之後可能會追上？蔣萬安表示，大家都可以看到，他每天都勤走，而且一直在努力打拚，「我想這個大家都可以看到」。

台北市政府今天宣布2022年台北上海雙城論壇將在7月19日舉辦，不過市府今年安排副市長彭振聲上台發言，遭質疑是否因黃珊珊過去曾說台灣是主權獨立的國家，導致二度缺席雙城論壇；蔣萬安表示，他一直強調，面對現在兩岸的困境，一定會在對等尊嚴以及相互善意的前提之下，創造一切有利因素，讓雙城論壇在符合市民的期待之下，繼續辦下去，而且更重要的是，希望論壇能夠真正地達到城市交流實質的成果出來。

此次雙城論壇舉辦，但共機持續擾台？蔣萬安表示，他要再次呼籲，對岸停止破壞兩岸和平的舉動，民眾真正期待的是兩岸之間和平穩定的發展，這是大家的共識。

另外，針對昨晚北投與饒河街傳出停電，蔣萬安表示，其實這兩次停電都是饋線跳脫，也就是負載過重，所以就要問台電，到底是設備太老舊，還是因為沒辦法穩定供電；客觀來看不管是松湖或是玉成變電所，這兩案其實延宕了十多年，都沒有辦法解決，只看到中央、地方互踢皮球、鬥嘴鼓，市民真正的權益卻一直被忽略。

蔣萬安 黃珊珊 雙城論壇

延伸閱讀

陳時中速組競選團隊 蔣萬安：若防疫也快 疫情早控制

高嘉瑜酸蔣萬安 楊植斗：演個戲支持者就以為她歸隊了？

陳時中團隊多人和士林北投有關 徐巧芯：針對黃珊珊

二度缺席雙城論壇 黃珊珊：主要是分工因素

相關新聞

王必勝明天上任防疫指揮官 施文儀分析最大挑戰是這個

衛福部長陳時中將於明天上午10時於衛福部正式交接卸任，由衛福部政次薛瑞元接任部長，醫福會執行長王必勝接任政次及指揮中心指...

連方瑀分享連戰3年病況 曝「當時若這樣做就天人永隔」

前副總統連戰這兩年進出醫院多次，去年才治療癌症，前陣子又住進加護病房。連戰妻子連方瑀今天發表「奇蹟」一文，訴說這3年來連...

同台行程喊卡被黃珊珊躲？ 蔣萬安：沒有特別感受

國民黨台北市長參選人蔣萬安與副市長黃珊珊原訂今日同台出席活動，黃珊珊臨時取消行程，蔣萬安今上午出席「恭迎台北安西媽祖會口...

黃珊珊缺席雙城避敏感？ 柯文哲：上海也沒所有副市長參加

台北上海雙城論壇今年提前本周三、19日登場，對於副市長黃珊珊接連兩年缺席雙城，外界解讀，除因黃珊珊曾說台灣是主權獨立的國...

照片看歷史／1980年成功新村基地建國宅 李登輝與郝柏村代表簽約

1980年7月17日，陸軍總部與台北市政府運用「成功新村」基地合作興建國宅簽約儀式在自由之家舉行，由陸軍總司令郝柏村與台北市長李登輝代表簽屬協議書，這個最具規模的眷村基地，位於敦化南路與和平東路間，面積約2萬3694坪，可提供16坪、20坪、24坪、26坪、30坪、34坪等住宅與店鋪戶共2140戶。...

【總編開箱】中常委之爭 賴清德能超越派系？

民進黨全代會今天登場，要改選中常委，有意問鼎總統大位的副總統賴清德，努力安排自己的人馬進入黨內權力核心，但賴清德想要更上一層樓，必須爭取更多山頭要角的支持，而不是著眼於派系相互卡位。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。