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陳時中說心有市民 柯文哲酸：最後變心有餘力不足

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲今天出席台北市參與式預算高中職推廣教育課程成果發表會。記者林麗玉／攝影
柯文哲今天出席台北市參與式預算高中職推廣教育課程成果發表會。記者林麗玉／攝影

民進黨全國黨代表大會前導影片「為台灣顧好下一代」，由台北市長參選人陳時中現身說法，陳時中表示「看到這個疫情裡面，大家願意來合作，找出方法來，心中有他們的市民，其實就是好的父母官」。台北市長柯文哲今天酸爆，心中有市民這是基本條件，但能力太差、體力太差，最後就變成心有餘而力不足。

民進黨全代會今天登場，由蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、現任執政縣市首長及18位縣市長參選人同台造勢。

媒體問柯文哲，對於陳時中拍攝的前導影片提到「心中有他們的市民，其實就是好的父母官」，柯文哲今天出席台北市參與式預算高中職推廣教育課程成果發表時表示，心中有市民，這是基本條件，但後面還有能力什麼的，能力太差、體力太差，最後就變成心有餘而力不足，，沒有用啊？

台北市長 柯文哲 陳時中

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