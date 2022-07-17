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連方瑀分享連戰3年病況 曝「當時若這樣做就天人永隔」

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
國民黨前主席連戰（右）去年底偕妻子連方瑀（左）前往復興國小投下公投票。本報資料照片
國民黨前主席連戰（右）去年底偕妻子連方瑀（左）前往復興國小投下公投票。本報資料照片

前副總統連戰這兩年進出醫院多次，去年才治療癌症，前陣子又住進加護病房。連戰妻子連方瑀今天發表「奇蹟」一文，訴說這3年來連戰的病況。她說，連戰去年得了攝護腺癌，因治療不斷血尿，因此自行停用原本治療心房纖維顫動的抗凝血劑，才造成日前的小中風。

連方瑀說，連戰3年來生了3場大病，第一次是心房纖維顫動，因此使用抗凝血劑降低中風的風險；但由於連戰患有腎結石、攝護腺肥大及後來發生的攝護腺癌，因反覆的放射治療，經常發生血尿因而頻繁進出醫院治療，於是自行停止服用抗凝血劑讓血尿暫時消失，但造成日前發生小中風。

連方瑀說，今年6月10日下午，連戰與她剛游完泳到住家附近的髮廊洗髮，連戰突然虛脫的癱在椅子上，她一摸才發現他雙手冰涼、冷汗直冒，本來要回家先處理再致電醫生詢問，還好當時洗髮店的一位女士說連戰情況很危險，要馬上送急診。「現在回想，如果我當時那樣做，可能和我就要天人永隔了」。

連方瑀說，後來連戰緊急送台大急診，一量血壓高達238，讓她心驚膽跳、雙手發抖、四肢無力。等連戰照完CT scan、心臟超音波等，立刻被送進加護病房，經過密集的檢查與各科相關醫生的治療，連戰在住院15天之後出院回家休養。

事後，連方瑀非常感謝當時提醒她趕快送連戰去台大急診，並臨時幫忙安排醫生的台大教授陳嫦芬的救命之恩。她進髮廊後發現連戰情況危急，雖然不相識，卻立即拔刀相助，提出馬上送台大醫院的建議。後來陳嫦芬跟她說，「我是台南人，我曾拿到六次連雅堂先生獎學金。」

連方瑀說，忽然間她領悟到，天父是如此眷顧他們，不只一次的顯現神蹟，2010年11月26日連勝文遭槍擊，奇蹟般的生還；此次連戰又遇到有如天使般的救命恩人，這是主的恩典、主的神蹟。雖然她從未說過一句感謝的話，但主卻寬容的原諒她、沒有離棄她。

連戰

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