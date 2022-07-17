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王必勝明天上任防疫指揮官 施文儀分析最大挑戰是這個

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
行政院發言人羅秉成日前宣布，王必勝接任中央流行疫情中心指揮官。本報資料照片
行政院發言人羅秉成日前宣布，王必勝接任中央流行疫情中心指揮官。本報資料照片

衛福部長陳時中將於明天上午10時於衛福部正式交接卸任，由衛福部政次薛瑞元接任部長，醫福會執行長王必勝接任政次及指揮中心指揮官。但台北市長柯文哲近日表示，防疫指揮官不只是防疫，還須面對紓困、振興、轉型等問題，並認為副總統賴清德接任指揮官是比較好的選擇。

前疾管局副局長施文儀表示，指揮官最重要的工作是指揮、調度、協調，目前指揮中心對新冠疫情已暸若指掌，王必勝接任後，防疫問題不大，畢竟防疫團隊仍在，且同為政府官員，跨部會協調也不是問題。因此最重要的任務，就是與各縣市政府首長溝通、協調防疫作為，這是王必勝未來最大的挑戰。

施文儀分析，過去2年半防疫期間，柯文哲與新北市長侯友宜，對於陳時中的防疫作為是「反時中」、「逆時中」、「罵時中」。尤其現在年底縣市長選舉逐漸白熱化，王必勝上任後也會遇到一樣的問題，甚至是更加嚴峻，建議王必勝應盡快熟悉防疫事務，同時因代表指揮中心，對中央防疫政策必要時也要強硬捍衛。

施文儀說，王必勝於疫情期間常在第一線擔任指揮官，如今成為指揮中心指揮官，應與衛福部長薛瑞元一起努力，藉由疾管署防疫醫師制度，培養更多可到疫情第一線協調、調度的指揮官，如此才是國家之福，也是防疫上最重要的使命。

至於，新冠肺炎防疫作為，會不會在選戰期間變成攻防主軸？施文儀說，隨著疫情趨緩，未來選戰主軸應是回歸台北市未來的市政建設，包括市長參選人要如何建設台北市，不讓台北市民成為「脫北者」，但他目前還沒看到陳時中、蔣萬安、黃珊珊3人的差異。

施文儀表示，今天若是由行政院長蘇貞昌或副院長沈榮津擔任防疫指揮官，可視為一種升級，但目前指派王必勝接任，這是從指揮官層級表現出的一種降級態度，因此稱為「另類降級」。但就目前新冠疫情發展，最重要的是，仍希望新冠肺炎從第5類傳染病降至第4類傳染病，讓民眾可以盡速恢復正常生活。

衛福部醫福會執行長王必勝明接任指揮中心指揮官，如何與各縣市首長溝通、協調，將是未來一大挑戰。圖／指揮中心提供
衛福部醫福會執行長王必勝明接任指揮中心指揮官，如何與各縣市首長溝通、協調，將是未來一大挑戰。圖／指揮中心提供
薛瑞元（左）升任衛福部長，王必勝（右）接任政務次長並兼任中央流行疫情指揮中心指揮官。本報資料照片
薛瑞元（左）升任衛福部長，王必勝（右）接任政務次長並兼任中央流行疫情指揮中心指揮官。本報資料照片

王必勝 台北市長 疫情

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