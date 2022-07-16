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綠批馬能源爛攤 馬英九反擊「完全執政還一天到晚馬維拉」

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
民進黨批評前總統馬英九留下能源政策爛攤子，馬英九辦公室今回嗆「一天到晚馬維拉（網路用語，引申為找人救援、轉移焦點）」。記者程遠述／攝影
民進黨批評前總統馬英九留下能源政策爛攤子，馬英九辦公室今回嗆「一天到晚馬維拉（網路用語，引申為找人救援、轉移焦點）」。記者程遠述／攝影

前總統馬英九今批評總統蔡英文非核家園能源政策錯誤，民進黨反批表示，2016年馬英九交接時，全台備轉容量一度只剩下1.6%，差點造成全台限電，這些缺失就是國民黨留給大家的爛攤子。馬英九辦公室下午再回嗆，民進黨完全執政六年，至今停電不斷、還跳票漲電價，「一天到晚馬維拉（網路用語，引申為找人救援、轉移焦點）」，有什麼臉批評前朝。

民進黨發言人謝子涵表示，國民黨說民進黨錯誤的能源政策是造成缺電的原因，卻無視自己執政期間怠於新的電力興建，電網的建設經費也對半砍，還把綠能當作丑角，2016交接只留下一個狀況百出無法使用的核四廠，若按照國民黨的能源政策，「請問台積電現在要到哪邊去找綠電？」經濟部下午也火速發新聞稿回應。

馬英九辦公室再度反擊，蔡英文曾誇口，民進黨執政之後，絕不會缺電，10年內不漲電價，結果蔡英文執政後，台灣發生5次全國大停電，且大小停電輪流來，物價電價拚命漲，完全執政六年，一天到晚馬維拉，不會精神錯亂嗎？

馬英九辦公室也指出，不知道民進黨發稿前，有沒有注意到台北市北投區下午大停電，入春以來，全國各地時不時傳出無預警停電，民進黨與其花時間批評，不如先解決跳電問題。

馬英九 民進黨

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