柯文哲認為賴清德任指揮官較好 王必勝回應了
行政院昨公布衛福部醫福會執行長王必勝，接任衛福部政次及指揮中心指揮官，但台北市長柯文哲說，防疫指揮官不只是防疫，還有紓困、振興、轉型等問題，如邊境是否開啟，這不會是由指揮官來決定，而涉及經濟部、外交部等，並認為副總統賴清德是比較好的選擇。對此，王必勝今表示，正式上任再談這個問題。
柯文哲表示，王必勝接任指揮官，顯示中央戰略思維還是一樣，讓純技術官僚做防疫工作，但是防疫還包含紓困、振興等國家多個層面問題，不是一位部長或比部長更小的官員，用純粹醫院管理思維能處理的事情。
王必勝昨於衛福部記者會表示，大家都希望疫情早日趨緩且結束，民眾可以完全恢復正常生活，至於指揮中心以及疫情發展期程，也希望一步步往下做，後續的政策決定，無論是邊境開放等，都等上任後再報告。
至於，王必勝於下周一正式上任後，是否出席中央流行疫情指揮中心疫情記者會，也令外界好奇。
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