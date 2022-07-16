快訊

本土+25,251、72死 今僅新北市破4千例

南投血案兇手「交惡同事」也列報復對象 警曝攻堅時「他子彈已裝好」

柯文哲認為賴清德任指揮官較好 王必勝回應了

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
柯文哲說，王必勝接防疫指揮官是錯誤的戰略。記者鄭國樑／攝影
柯文哲說，王必勝接防疫指揮官是錯誤的戰略。記者鄭國樑／攝影

行政院昨公布衛福部醫福會執行長王必勝，接任衛福部政次及指揮中心指揮官，但台北市長柯文哲說，防疫指揮官不只是防疫，還有紓困、振興、轉型等問題，如邊境是否開啟，這不會是由指揮官來決定，而涉及經濟部、外交部等，並認為副總統賴清德是比較好的選擇。對此，王必勝今表示，正式上任再談這個問題。

柯文哲表示，王必勝接任指揮官，顯示中央戰略思維還是一樣，讓純技術官僚做防疫工作，但是防疫還包含紓困、振興等國家多個層面問題，不是一位部長或比部長更小的官員，用純粹醫院管理思維能處理的事情。

王必勝昨於衛福部記者會表示，大家都希望疫情早日趨緩且結束，民眾可以完全恢復正常生活，至於指揮中心以及疫情發展期程，也希望一步步往下做，後續的政策決定，無論是邊境開放等，都等上任後再報告。

至於，王必勝於下周一正式上任後，是否出席中央流行疫情指揮中心疫情記者會，也令外界好奇。

行政院政宣布原政務次長薛瑞元（左）升任衛福部長，醫福會執行長王必勝（右）接任政務次長並兼任中央流行疫情指揮中心指揮官。記者林俊良／攝影
行政院政宣布原政務次長薛瑞元（左）升任衛福部長，醫福會執行長王必勝（右）接任政務次長並兼任中央流行疫情指揮中心指揮官。記者林俊良／攝影

王必勝 疫情 衛福部

延伸閱讀

王必勝接指揮官錯誤？柯文哲：政府不行民間很強「挨得過去」

薛瑞元掌衛福部 王必勝接疫情指揮中心指揮官

王必勝任指揮官 施文儀：這是指揮中心的「另類降級」

意見會有扞格？薛瑞元：和王必勝防疫融為一體、合作愉快

相關新聞

柯文哲認為賴清德任指揮官較好 王必勝回應了

行政院昨公布衛福部醫福會執行長王必勝，接任衛福部政次及指揮中心指揮官，但台北市長柯文哲說，防疫指揮官不只是防疫，還有紓困...

侯友宜發文：今起卸下警察身份 曝不愛多談政治

新北市長侯友宜臉書粉專今天發文，內容指出今天是侯友宜卸下警察身分的第一天，侯友宜表示，這一輩子以警察為榮、以警察為傲，終...

王必勝接指揮官錯誤？柯文哲：政府不行民間很強「挨得過去」

陳時中辭官參選台北市長，薛瑞元接任衛福部長，王必勝接次長兼任防疫指揮官。台市長柯文哲今天上午到桃園參加政黨活動，受訪時媒...

馬英九質疑能源政策 民進黨：國民黨留給大家的爛攤子

馬英九基金會今天舉辦民間能源論壇活動，談及核能議題。民進黨發言人謝子涵表示，樂見民間參與能源政策討論，但希望各種討論還是...

DPP全代會／賴清德人馬拚中常委 可望進軍黨權力核心鞏固2024

民進黨全代會明天登場，黨主席蔡英文、行政院長蘇貞昌將與民進黨縣市長參選人同台，為年底選戰進行首次大造勢。這次全代會也是民進黨兩年一度的中常委、執委與評委改選，黨內各派系評估，改選後的黨權力核心結構變化應不大，最大派系新潮流可望取得3席中常委，其中至少1席是副總統賴清德嫡系人馬；「賴系」進軍常會，可實質把關2024大選黨內提名機制，避免重演2019總統初選的「窘境」。

去年平均3.65天1起槍擊 國民黨團： 政院內政部應道歉

南投日前發生4死1重傷的槍擊凶殺案，引發社會震驚。國民黨立法院黨團總召曾銘宗指出，蔡英文總統執政6年以來，台灣治安問題愈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。