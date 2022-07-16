馬英九質疑能源政策 民進黨：國民黨留給大家的爛攤子

馬英九基金會今天舉辦民間能源論壇活動，談及核能議題。民進黨發言人謝子涵表示，樂見民間參與能源政策討論，但希望各種討論還是要以實際的情況為基礎，全球能源供應、價格都吃緊趨勢清楚，如果國民黨真的那麼在意整體能源發展，2016年交接怎麼會交出一個備轉只剩下1.6%的狀況，還有一個狀況百出無法使用的核四廠。

謝子涵說，可見馬英九的能源政策，就如同九二共識一樣貧瘠，只剩重啟核四可講。

謝子涵指出，核四已經被證實是完全不可行的方案，去年侯友宜、林姿妙、徐耀昌等國民黨籍地方首長接連表示反對，連自家人都不挺核四，人民也在公投用選票給出最好的答案，台灣的能源規畫不應該再往這個死胡同裡面走。

謝子涵說，過去國民黨一直沒有採取負責任的態度來討論核能，對於確定是失敗建設，花了七年，接近3000億元興建費用，也無法通過試運轉的核四廠，不只用沒有法律效力的安檢意圖矇混過關，還想透過公投來起死回生，對於發展核能真正最需面對的核廢料處理困境，反而閃閃躲躲。

謝子涵表示，國民黨口口聲聲說民進黨錯誤的能源政策是造成缺電的原因，卻無視於自己執政期間怠於新的電力興建，電網的建設經費也對半砍的事實，還把綠能當作丑角，2016年的5月，全台備轉容量一度只剩下1.6%，差點造成全台大限電，這些無可抵賴的缺失就是國民黨留給大家的爛攤子，國民黨卻選擇性失憶。

謝子涵指出，在淨零轉型的趨勢下，綠電已經變成加入國際供應鏈的必要條件，企業的需求早就從「用電無虞」轉變成「用綠電無虞」，可惜國民黨卻看不見這個趨勢，因為只有單壓核四重啟的錯誤能源政策，忽略國際淨零趨勢以及綠電供應鏈的發展，從黨中央到地方執政縣市，都不斷阻擾台灣綠能的發展，特別是2018年彰化、雲林，國民黨擔任縣長之後，更是對於綠能建設刻意杯葛，而今卻有臉回過頭來質疑民進黨政府淨零轉型做得不好，若按照國民黨的能源政策，請問台積電現在要到哪邊去找綠電？